Nach dem ersten gescheiterten Ausbruchsversuch über die markante Hürde von 6,87 Euro gegen Mitte November musste die Commerzbank-Aktie kurzzeitige Abschläge auf 6,07 Euro hinnehmen, konnte sich aber rasch knapp über diesem Bereich stabilisieren. In dieser Woche herrscht schon wieder gute Stimmung unter Anlegern, aktuell steuert das Papier der Commerzbank erneut auf die Hürden bestehend aus dem EMA 200 sowie dem Horizontalwiderstand von 6,87 Euro zu. Sollte es endlich zu einem nachhaltigen Ausbruch per Wochenschlusskurs kommen, könnte endlich das längst favorisierte Kaufsignal an das nächsthöhere Ziel aktiviert werden.

Es wird nicht einfach!

Aussagekräftige Kaufsignale in Richtung 7,91 Euro können bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 6,87/7,00 Euro erwartet werden. Dann könnte sich ein Long-Investment durchaus auf Sicht der nächsten Wochen auszahlen und sollte für das Jahr 2022 vorgemerkt werden. Sollten jedoch die aktuellen Wochentiefs von 6,17 Euro bärisch gekreuzt werden, müssten erneut Abschläge auf 5,95 und darunter den EMA 50 bei 5,83 Euro zwingend einkalkuliert werden.