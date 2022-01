DAX bleibt in dünner Luft

Der DAX befindet sich weiterhin in dünner Luft und notiert im Monatschart etwas unter dem wichtigen oberen Fibonacci-Fächer. In den Vormonaten war es dem DAX nicht gelunden den Fibonacci-Fächer nach oben zu durchbrechen. Immer wieder prallte der DAX hier nach unten ab und lief den 10er-EMA im Monatschart an. Solange der DAX zwischen dem 10er-EMA und dem oberen Fibonacci-Fächer notiert, ist mit einer weiteren Seitwärtsbewegung zu rechnen. Neue langfristige Signale würden erst bei einem Durchbruch nach oben oder unten entstehen.

Aktuelle Lage