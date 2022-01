Die Nachfrage der Anleger nach Investments, die dem Thema „Nachhaltigkeit“ entsprechen, nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu und wird sich auch in Zukunft erhöhen. Deshalb offerieren bereits etliche Emittenten, wie beispielsweise die RCB, Produkte an, die den „ESG“-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung entsprechen.

Derzeit bietet die RCB die bereits zweite Auflage der Europa Technologie-Anleihe auf die Infineon- (ISIN: DE0006231004), die ASML Holding- (ISIN: NL0010273215) und die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) zur Zeichnung an, die den Nachhaltigkeitskriterien des Raiffeisen Research entspricht.