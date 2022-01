Unsere letzte Kommentierung zum Arca Oil Index überschrieben wir an dieser Stelle mit der Frage: Kommt das Kaufsignal? Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und man kann die Frage durchaus mit einem deutlichen Ja beantworten. Zuletzt brannte der Arca Oil Index Index ein fulminantes Kursfeuerwerk ab.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kurzzeitig war dann sogar noch einmal Schnappatmung angesagt, als der Arca Oil Index in Richtung der zuletzt thematisierten Marke von 1.100 Punkten abtauchte. Der Index verteidigte diese wichtige Unterstützung und konnte damit einhergehend auch seine 200-Tage-Linie halten. Dieser kleine Ausverkauf könnte nunmehr die Basis für ein Comeback bilden. In den letzten Handelstagen hat sich der Arca Oil Index in Richtung 1.200 Punkte vorgekämpft. Ein Ausbruch über diese Marke würde den Weg in Richtung 1.230+ Punkte ebnen. Sollte es dem Index auch gelingen, diese Hürde zu meistern und ein neues 52-Wochen-Hoch auszubilden, stünde die Tür auf der Oberseite in Richtung des markanten Widerstandsclusters bei 1.280 Punkte offen. Auf der Unterseite haben die 1.100 Punkte nunmehr eine zentrale Bedeutung und sollten nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden“.

In den letzten Wochen wurde die Karte „Öl“ an den Märkten gespielt. Die Ölpreise haussierten mit Blick auf die aktuelle Gemengelage. Die Aktien der Ölkonzerne verzeichneten veritable Kursanstiege und erreichten hierbei teilweise Kursniveaus, wie man sie bereits seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das Ganze manifestierte sich auch in der Entwicklung des Arca Oil Index.

Das damals skizzierte Szenario nahm zügig Form an. So wurden die zuletzt noch thematisierten Widerstandsbereiche um 1.230+ Punkte und 1.280 Punkte förmlich pulverisiert. Aktuell nimmt der Arca Oil Index den Bereich von 1.400 Punkten ins Visier. Damit erreicht der Index einen weiteren relevanten Widerstandsbereich. Wir haben einen Langfrist-Chart auf Monatsbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darstellen zu können.

Kurzum. Die Bewegung im Arca Oil Index ist zwar überkauft, doch noch lassen sich keine belastbaren Schwächesignale ausmachen. Sollte es dem Index nunmehr gelingen, die 1.400 Punkte zu überwinden, könnte das der Bewegung weiteren Schub verleihen. In diesem Fall würde sich dem Arca Oil Index weiteres Aufwärtspotential in Richtung der nächsten potentiellen Widerstände bei 1.470 Punkte oder gar 1.600 Punkte eröffnen. Mit Blick auf das exponierte Kursniveau ist aber jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Solange sich diese jedoch oberhalb von 1.280 Punkten abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.