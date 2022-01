Fazit

Sobald der Kauftrigger bei 25,40 US-Dollar mindestens per Wochenschlusskurs aktiviert wird, wird ein Anstieg beim Silber-Future in Richtung 26,00/26,77 und womöglich noch 28,00 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Aber selbst ein Anstieg an die zweite Kursmarke birgt beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0VFN bereits eine Renditechance von 85 Prozent. Ziel des Scheins läge in diesem Fallbeispiel bei 5,15 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau des EMA 50 bei derzeit 23,93 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten, woraus sich ein Ausstiegskurs im Schein von 2,64 Euro ableitet.