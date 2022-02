Unterm Strich erwirtschaftete AstraZeneca 2021 einen Gewinn von 112 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr hatte der Gewinn bei 3,2 Milliarden US-Dollar gelegen. Durch die Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Alexion war der Konzernüberschuss im vergangenen Jahr deutlich gesunken.

Das Corona-Vakzin von AstraZeneca wird weiterhin in großer Menge in Entwicklungs- und Schwellenländern eingesetzt. Bisher sind insgesamt 2,5 Milliarden Dosen zum Selbstkostenpreis ausgeliefert worden. Zukünftig will AstraZeneca einen "moderate" Gewinn mit seinen Impfstoffen machen. Dies hatte AstraZeneca-CEO Pascal Soriot bereits vor Monaten erklärt.