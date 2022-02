Die mit jedem Tag ohne Signale einer Deeskalation steigende Kriegsgefahr in der Ukraine trifft den Markt allerdings an einem wunden Punkt. Die Energiekrise in Europa könnte sich durch einen Krieg in der Region noch weiter verschärfen, da Russland ein Mitglied der OPEC+ ist. Das Land könnte bei wirtschaftlichen Sanktionen geneigt sein, weniger Erdöl auszuliefern. Ein Sprung auf 120-130 Dollar pro Barrel Erdöl wäre in einem solchen Szenario nicht auszuschließen.