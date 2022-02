Die hohe Inflation, die in Aussicht stehenden Zinsanhebungen und die politische Unsicherheit in Osteuropa verursachten in den vergangenen Tagen eine wachsende Verunsicherung der Marktteilnehmer. Notierte der DAX (ISIN: DE0008469008) noch vor einem Monat im Bereich von 16.000 Punkten, so unterschritt er gestern, am 14.2.22, zeitweise sogar die Marke von 15.000 Punkten, konnte diese aber bis zum Handelsschluss wieder überwinden und beendete den Handelstag bei 15.114 Punkten. Im frühen Handel des 15.2.22 setzte sich die Erholung weiter fort.

Für bearish eingestellte Anleger, die sich vor einem stärkeren Kursrückgang schützen wollen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein. Wegen der auch in Zukunft zu erwartenden hohen Schwankungsbereitschaft des DAX werden nachfolgend tief im Geld liegende Short-Hebelprodukte präsentiert, die auch eine kurzfristig höhere Aufwärtsbewegung des Index überstehen sollten. Nachfolgend ein Vergleich zwischen einem Put-Optionsscheine und einem Turbo-Put mit nahezu identischen Basispreisen.