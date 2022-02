Das Geschäft mit Nahversorgungsimmobilien folgt dem Konsumtrend nach besserer und gesünderer Ernährung. Manuel Jahn, Geschäftsführer Habona Invest Consulting

Mit einem Transaktionsvolumen von über EUR 450 Millionen hat die Frankfurter Habona Invest-Gruppe im Jahr 2021 einen neuen Höchststand erreicht. An- und Verkäufe halten sich dabei die Waage: überwiegend in Einzeltransaktionen wurden 35 Nahversorgungsimmobilien akquiriert, 35 Objekte wurden im Rahmen von Portfolioverkäufen veräußert.

Für die von Habona gemanagten Fonds wurde im abgelaufenen Jahr Eigenkapital in Höhe von rund EUR 250 Millionen eingeworben; rund ein Drittel kam von Privatanlegern, zwei Drittel von institutionellen Investoren.

Weitere Erfolge waren die Rating-Hochstufung von Habona Invest auf AA- (AMR) durch Scope Analysis und - zum zweiten Mal in Folge - die Auszeichnung mit dem Scope Award als bester Asset Manager, diesmal in der Kategorie "Real Estate Essential Retail".

Das Interesse an krisenfesten Nahversorgern ist sowohl bei Privat- als auch institutionellen Anlegern ungebrochen. Der erst vor gut zwei Jahren aufgelegte offene Publikumsimmobilienfonds der Habona (WKN A2H9B0) hat mittlerweile ein Fondsvolumen von rund 125 Millionen Euro erreicht und dabei ein respektables Renditeniveau weit oberhalb der aktuellen Benchmarks großer offener Publikumsfonds erklommen. Gleichzeitig hat Habona einen geschlossenen Publikums-AIF planmäßig aufgelöst und das Immobilienportfolio mit einer Rekordrendite für die Anleger von über 12 % p.a. an einen institutionellen Investor veräußert.

Johannes Palla, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest-Gruppe, betont die günstigen fundamentalen Rahmenbedingungen der Investments: "Die Preise für attraktive Nahversorgungsobjekte steigen, aber die Mieter unserer Lebensmittelmärkte konnten in den beiden Corona-Jahren ein deutschlandweites Umsatzwachstum von durchschnittlich rund 11 Prozent erzielen. Wir Verbraucher haben kaum vorstellbare 24 Milliarden Euro zusätzlich in die Lebensmittelmärkte getragen, trotz der Kontaktängste und der Möglichkeit, online zu ordern."

Über Habona Invest

Die Habona Invest-Gruppe ist ein auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierter Fondsinitiator und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2009 gegründete Unternehmen hat bisher acht geschlossene Publikums-AIF in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und Kindertagesstätten, den offenen Publikums-Immobilienfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland sowie drei offene Immobilienspezialfonds aufgelegt und über 850 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Nach erfolgreicher Auflösung der ersten fünf Privatanleger-Fonds managt Habona aktuell ein Immobilienvermögen von ca. 950 Millionen Euro.

Rechtlicher Hinweis:

Der vorliegende Text ist der werblichen Pressemitteilung der Habona-Invest-Gruppe vom 16.02.2022 entnommen.