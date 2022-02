Am Dienstag noch hatte die russische Ankündigung, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen, für Erleichterung an den Märkten gesorgt. Mittlerweile sind westliche Beobachter und Regierungsvertreter skeptisch, ob es diesen Teilrückzug wirklich geben wird. "Es gibt das, was Russland sagt. Und dann gibt es das, was Russland tut. Und wir haben keinen Rückzug der Streitkräfte gesehen", sagte US-Außenminister Antony Blinken dem Fernsehsender MSNBC.

Stattdessen könnte Russland seine Truppen sogar aufgestockt haben, erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. "Wir haben in den letzten 48 Stunden eine Truppenaufstockung von bis zu 7.000 Mann gesehen. Außerdem beobachten wir, dass eine Brücke von Weißrussland in die Ukraine oder in die Nähe der Ukraine gebaut worden ist", Wallace am Donnerstag in Brüssel.