Gestaffelt kaufen – aber wie?

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Welt und an den Börsen lege ich Ihnen erneut ans Herz, sich im Zweifelsfall eine Weile vom Markt fernzuhalten. Schauen Sie sich das wilde Auf und Ab der Kurse von der Seitenlinie an. Das gilt insbesondere für Börsenneulinge und kurzfristige Trader, die sich derzeit unsicher fühlen.

Das fortwährende Kribbeln in den Fingern

Ich wiederhole dies nach den vorgestrigen Ausführungen noch einmal, weil ich genau weiß, wie man sich als Trader fühlt. Man glaubt Chancen zu verpassen, die sich am Markt jederzeit und somit auch in der aktuellen Phase bieten. Einem waschechten Trader kribbelt es ständig in den Fingern. Aber ich weiß eben auch, dass es Geld kosten kann, wenn man die Risiken falsch einschätzt. Und so steht man im aktuellen unsicheren Umfeld vielleicht Ende März mit vollem Cash-Bestand womöglich besser da als mit hoher Investitionsquote und entsprechenden Verlusten.