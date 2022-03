Mit einem tragbaren Kernbohrer testete Nick neu entdeckte Gesteinsausbisse

Im Jahr 1993 hämmerten die Neufundländer Albert Chislett und Chris Verbiski mehrere Gesteinsproben aus einem rostigen Ausbiss ("outcrop") in der unwirtlichen Abgeschiedenheit von Nord-Labrador. "Innerhalb von 15 Minuten, nachdem sie auf dem Ausbiss gestanden hatten, wurde ihnen klar, dass sie einen möglicherweise bedeutenden Fund gemacht hatten", erinnert sich die University of Waterloo in dem Artikel "The Cu-Ni-Co deposit at Voisey´s Bay, Labrador" (1996).

Fast 30 Jahre später sind solche "aus heiterem Himmel" ("out of the blue") Groß-Entdeckungen äußerst selten geworden, da selbst die entlegensten Gebiete inzwischen von Prospektoren abgelaufen worden sein dürften.

Letztes Jahr unternahm der Neufundländer Nick Rodway in seiner Funktion als Berufsgeologe und Direktor von Core Assets Corp. eine Wanderung über das unternehmenseigene Blue Grundstück im Norden von British Columbia und stieß dabei auf einige rostige Ausbisse. Er hackte Gesteinsproben ab, füllte seinen Rucksack und kehrte in die Zivilisation zurück, wo die Proben in einem unabhängigen Labor auf seinen Metallgehalt analysiert wurden. Die Ergebnisse kamen Ende November, als Rockstone zuletzt berichtete, und zeigten bis zu 9,92% Kupfer, 2.020 g/t Silber, 6,75 g/t Gold, >30% Zink und >20% Blei.

Seitdem ist Nick zum Präsident und CEO des Unternehmens geworden und erhöhte in konstanter Manier seine Beteiligung (aktuell >5,2 Mio. Aktien) als größter Aktionär nach Zimtu Capital Corp. (8,5 Mio. Aktien). Die Aktie wurde zuletzt mit 53 Cents gehandelt, da Investoren wie Crescat Capital Corp. darauf wetten, dass das allererste Bohrprogramm in diesem Sommer erneut Geschichte schreiben könnte.

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung von from Core Assets:

Core Assets verkündet Ergebnisse der handbetriebenen Rucksack-Bohrungen, die eine kontinuierliche Mineralisation von der Erdoberfläche in allen Bohrlöchern auf dem Blue Grundstück bestätigen

Vancouver, 14. März 2022 – Core Assets Corp. ("Core Assets" oder das "Unternehmen") (CSE:CC) (FSE:5RJ) (OTC.QB:CCOOF) freut sich, die Ergebnisse von 6 Rucksack-Bohrungen (Durchmesser 25 mm) bekanntzugeben, die im Rahmen der Phase-2-Explorationsbemühungen 2021 bei den Zielstellen Sulphide City (Whaleback) und Jackie auf dem unternehmenseigenen Blue Grundstück (das "Grundstück") im Atlin Minendistrikt von British Columbia abgeschlossen wurden.

Highlights

• Die 2021-Rucksack-Bohrkampagne auf dem Blue Grundstück diente dazu, das Ausmaß der freiliegenden massiven bis halbmassiven Sulfidmineralisisation zu testen. Insgesamt 6 Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 25 mm wurden mit einem tragbaren Shaw-Rucksackbohrer (maximale Tiefe: 3 m; Abbildung 4b) innerhalb von Skarn- (Sulphide City - Whaleback) oder Karbonatverdrängungsmineralisationszonen (CRM; Jackie Target) gebohrt, die ursprünglich während des Phase-2-Explorationsprogramms durch Schlitzproben erprobt wurden.

• Alle eingereichten Bohrkernproben (in Abständen von 1 m bis 3 m) ergaben einen Gehalt von >7 g/t Silber, >0,16% Kupfer und >7% Zink, und alle Bohrlöcher durchschnitten mittel- bis grobkörniges, kalkhaltiges, halbmassives Sulfid oder massive CRM über ihre gesamte Länge und endeten in einer Mineralisation, was darauf hindeutet, dass diese Vorkommen sowohl in geringer Tiefe als auch an der Erdoberfläche einen gleichbleibenden Gehalt und eine Kontinuität aufweisen (Tabelle 1).

• Bohrloch BDH21-02 zielte auf eine halbmassive Skarn-Mineralisation ab, die zuvor in CH21-02 (Abbildung 2) getestet wurde, und ergab 12,41 g/t Silber, 0,32% Kupfer und 8,56% Zink über 2,5 m, inkl. 1,05 m mit 18,5 g/t Silber, 0,46% Kupfer und 10,15% Zink.

• Bohrloch BDH21-03 durchschnitt 1 m Skarn-Mineralisation mit einem Gehalt von 13,6 g/t Silber, 0,29% Kupfer und 9,35% Zink (Abbildung 2).

• Bohrloch BDH21-05 zielte auf eine semi-massive Skarn-Mineralisation mit Kalksilikat ab und ergab 9,2 g/t Silber, 0,17% Kupfer und 11% Zink über 3 m (Abbildung 2).

• Ein Rucksack-Bohrloch, das zur Erprobung des CRM auf dem Ziel Jackie (CH21-11) niedergebracht wurde, durchschnitt 3 m weichen, massiven Galenit (PbS - Härte von 2,75) mit weniger Sphalerit (ZnS), Pyrit und Pyrrhotit (75% sichtbare Mineralisation) und der Bohrkern war nicht ziehbar (Abbildung 3). Die Kerngewinnung wird durch die Verwendung von Bohrkernen mit großem Durchmesser im Rahmen des Bohrprogramms 2022 verbessert werden. Die bei CH21-11 entnommenen Proben ergaben zuvor 1,25 m mit 336 g/t Silber, 0,26% Kupfer, 7,9% Blei und 9,6% Zink, inkl. 0,35 m mit 851 g/t Silber, 0,29% Kupfer, >20% Blei und 9,7% Zink (siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2022).

• Die 2021 Discovery Zone (Ziele Grizzly, Sulphide City und Amp) in Kombination mit dem Silver Lime Prospect (Ziel Jackie) definiert derzeit ein 3,7 x 1,8 km großes Gebiet mit einer dichten, hochgradigen Karbonatverdrängungs- (CRM) und Skarn-Mineralisation innerhalb des breiten, 6,6 km langen mineralisierten Korridors, der weiterhin offen ist. Im Gegensatz zu aderhaltigen Lagerstätten manifestieren sich Karbonatverdrängungs-Lagerstätten (CRDs; Carbonate Replacement Deposits) in der Regel als durchgehende Sulfidkörper über mehrere Kilometer, die sich mit der Tiefe verbreitern und eine Kontinuität zurück zur Quelle aufweisen.

Nick Rodway, Präsident und CEO von Core Assets, kommentiert: "Trotz der Tiefenbeschränkung der Rucksack-Bohrungen zeigen die Ergebnisse der hängenden Skarn- und Karbonatverdrängungs-Vorkommen in der 2021 Discovery Zone, dass die Gehalte an der Erdoberfläche und in geringen Tiefen durchgehend erhöht sind. Unsere nächsten Schritte werden sich auf die Einbeziehung von grundstücksweiten, neu aufbereiteten geophysikalischen Daten und die Interpretation dieser Informationen in Bezug auf historische Bohrungen, die jüngste Oberflächengeochemie und geologische Kartierungen konzentrieren."



Vollbild / Abbildung 1: Lage der Zielgebiete Jackie und Sulphide City (rote Quadrate) innerhalb des ausgedehnten 6,6 km langen mineralisierten Korridors auf dem Blue Grundstück. Alle historischen und aktuellen Erdoberflächenproben sowie die Standorte der 2021 Rucksack-Bohrungen sind eingezeichnet.



Vollbild / Tabelle 1: Highlights der Rucksack-Bohrungen im Zielgebiet Sulphide City (Whaleback). *Die Werte geben die längengewichteten Durchschnittswerte der Vollkernproben an; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die fettgedruckten Intervall-Längen geben die vollständigen Längen der Rucksack-Bohrungen bis zum Ende des Bohrlochs (EOH; End Of Hole) an. BDH21-06, das im Ziel Jackie gebohrt wurde, konnte aufgrund von Gerätebeschränkungen nicht geborgen werden.



Vollbild (links): Abbildung 2: Standort und Highlights der Rucksack-Bohrkampagne 2021 im Zielgebiet Sulphide City (Whaleback). Vollbild (rechts): Abbildung 3: Standort und Highlights der Rucksack-Bohrkampagne 2021 und der Schlitzprobenkampagnen im Zielgebiet Jackie.

2021-Rucksack-Bohrungen mit einem handbetriebenen Shaw-Bohrer in den Zielgebieten Sulphide City und Jackie

Die handbetriebene 2021-Shaw-Rucksack-Bohrkampagne wurde konzipiert, um die Tiefenausdehnung der Zielmineralisation im zentralen Blue Grundstück zu testen. Insgesamt 6 erdoberflächennahe Rucksack-Bohrungen (Kerndurchmesser 25 mm) wurden in der Nähe von Phase-2-Schlitzprobenstandorten durchgeführt, die zuvor die Gehaltskontinuität der massiven bis halbmassiven Karbonatverdrängungs- oder Skarn-Mineralisation entlang der Erdoberfläche getestet hatten. Das Ziel Jackie, Teil vom Silver Lime Prospect, besteht aus zahlreichen massiven bis halbmassiven Sulfidvorkommen, die bis zu 30 m lang und 6 m breit sind. Viele Sulfidvorkommen bei Jackie sind innerhalb von kartierten, von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Verwerfungen und Verwerfungsspalten gebündelt und beherbergen diese. Diese verwerfungsbehafteten Sulfidkörper werden als "Speichen" ["spokes"] interpretiert, die sich in der Regel in der Tiefe verbreitern und eine Kontinuität zurück zu einer verursachenden Intrusion aufweisen. Die Rucksack-Bohrungen bei Jackie konnten zwar keine Kerngewinnung erbringen, bewiesen jedoch, dass sich massives, galenitreiches CRM bis in eine Tiefe von mindestens 3 m erstreckt. Die Skarn- und CRM-Vorkommen auf dem Ziel Sulphide City sind durch mehrere halbmassive bis massive Zn-Cu-Ag-Sulfidvorkommen gekennzeichnet, die bis zu 40 m entlang des Streichens und 8 m breit sind. Alle erdooberflächennahen Rucksack-Bohrungen, die 2021 bei Sulphide City (Whaleback) abgeschlossen wurden, durchschnitten halbmassives Sulfid mit Kalk-Silikat-Skarn über ihre gesamte Länge in einer Tiefe von 1 bis 3 m. Insgesamt beweisen die Rucksack-Bohrungen der Phase 2 und die Schlitzproben im zentralen Blue Grundstück, dass zahlreiche Karbonatverdrängungs- und Skarn-Vorkommen an der Erdoberfläche und in einer Tiefe von bis zu 3 m konsistente Gehalte und Kontinuität aufweisen.

Gemäss dem "Hub & Spoke"-Modell (z.B. Bingham Canyon, Utah, USA) werden erzhaltige Hochtemperaturflüssigkeiten aus nahe gelegenen intrusiven Phasen (der "Hub") abgeleitet. Die erzhaltigen Fluide wandern von der Wärmequelle entlang strukturell kontrollierter Netzwerke von Verwerfungen und Klüften weg. Während der Flüssigkeitsausbreitung vermischen sich die Erzflüssigkeiten mit anderen Flüssigkeitsquellen (z.B. Meteor-/Konglomeratwasser oder Beckensole). Die Sulfidkörper ("Spokes") werden dann durch eine neutralisierende, auflösende Verdrängungs-Ersatz-Reaktion zwischen dem Erzfluid und karbonatreichen Lithologien (z.B. Kalkstein) ausgefällt.



Vollbild / Abbildung 4a: Bohrkern BDH21-03, der eine mittel- bis grobkörnige semi-massive Pyrit-Sphalerit-Pyrrhotin-Galenit-Mineralisiation enthält, die in einem Kalksilikat-Skarn liegt. Abbildung 4b: Geologe bei der Arbeit mit einem handbetriebenen Rucksack-Bohrer im Zielgebiet Sulphide City (Whaleback), Phase-2-Explorationsprogramm 2021 auf dem Blue Grundstück.

QA/QC, Probenvorbereitung und Bohrbeschränkungen

Für die Bohrung der 25-mm-Kernlöcher wurde ein Shaw-Rucksack-Bohrer verwendet. Der Rucksack-Bohrer hat eine Tiefenbegrenzung von etwa 3 m, die bei den Bohrungen BDH21-05 und BDH21-06 erreicht wurde. Der Bohrer stoß auch auf seine Grenzen, als härteres Material durchschnitten wurde; Bohrloch BDH21-01 stieß in 1,45 m Tiefe auf ein Bohrversagen, als eine Quarzader angetroffen wurde. Die Proben der Rucksack-Bohrungen wurden protokolliert und in voretikettierte Probenbeutel verpackt. Die Standorte der Manschetten wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät erfasst. Alle Bohrlöcher verliefen vertikal, mit Ausnahme von BDH21-06, das in einem Winkel von 270/45° gebohrt wurde und aus dem kein Kern geborgen wurde. Der Kern wurde nicht geborgen, was wahrscheinlich auf die oberflächliche Oxidation und den geringen Durchmesser des Kerns zurückzuführen ist, der dazu führte, dass das weiche oxidierte Massivsulfidmaterial pulverisiert wurde. Die Kerngewinnung in den Bohrlöchern BDH21-01 bis BDH21-05 betrug 100%. Die Proben wurden in 5-Gallonen-Eimern an einem sicheren Ort gelagert, bis sie für den Versand bereit waren. Im Rahmen der internen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren wurden 2 Quarzblanks eingereicht. Alle Vollkernproben und Quarz-Rohlinge wurden zur Zerkleinerung und Probenvorbereitung auf dem Landweg zu ALS Geochemistry in Whitehorse, YT, transportiert. Die Proben wurden anschließend an ALS Geochemistry in North Vancouver (BC) zur Multielementanalyse (einschließlich Ag) durch Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Instrumenten (Paket ME-ICP61) und Au, Pd, Pt durch Brandprobe (Paket PGM-ICP27) versandt. Überschreitungen der Grenzwerte für Ag, Cu, Pb und Zn wurden mit dem entsprechenden Analysepaket ME-OG62 analysiert.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Licence #46541) ist Präsident, CEO und Direktor des Unternehmens und eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Rodway beaufsichtigte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung. (Quelle)



Vollbild / Nick Rodway identifiziert und beprobt stark mineralisierte CRD-Ausbisse während des 2021 abgeschlossenen Phase-1-Gesteinsprobenprogramms.



Vollbild / Nick Rodway bei der Entnahme von Schlitzproben ("channel samples") mit einer Steinsäge im Jahr 2021 (Phase 2).



Vollbild (links) / Vollbild (rechts)

Die folgenden Auszüge aus dem eingangs erwähnten Artikel verdeutlichen, wie wichtig es ist, Proben aus unverwittertem Gestein zu entnehmen – genau dies war das Ziel von Core Assets mit der Entnahme von Schlitzproben im Jahr 2021 (bis zu 10 cm tief) und dem heute angekündigten Rucksack-Bohrprogramm (bis zu 3 m tief) ab:

"Der Entdeckungs-Gossan: Die rote Eisenverfärbung auf den verwitterten Gestein, die die Prospektoren anlockte, wird von Geologen als Gossan bezeichnet. Sie entsteht durch die Verwitterung und Oxidation von Eisensulfiden, die immer in den Basismetall-Erzlagerstätten vorkommen. Im Zuge der Verwitterung werden die [...] Sulfide [...] oxidiert [...] und dieser "Rost" verleiht dem Gossan seine charakteristische rote Farbe.

Es bedarf nur einer vergleichsweise geringen Menge an Eisensulfiden in einem Gestein, um eine kräftige rote Farbe zu erzeugen, und daher ist es für einen Schürfer relativ einfach, einen Gossan zu erkennen. Aber Gossans müssen sehr sorgfältig untersucht werden. Dies liegt daran, dass [...] Wasserstoffionen erzeugt werden, die zu saurem Wasser führen. Dieses Wasser löst die Basismetalle in der Lagerstätte auf oder laugt sie aus, sodass nur eine geringe Menge Metall in einem Gossan zurückbleibt, die durch die Verwitterung einer metallreichen Sulfidlagerstätte entstanden sein kann. Dies war bei Voisey´s Bay besonders wichtig, da die Gossan-Bildung und die Metall-Auslaugung am Fundort in größere Tiefen vorgedrungen waren, als dies normalerweise unter den kühlen klimatischen Bedingungen von Ost-Labrador zu erwarten gewesen wäre.

Die Geologen vom Geological Survey of Newfoundland wurden durch den geringen Metallgehalt des Gossans entmutigt. Die Prospektoren hatten mehr Glück, vielleicht sogar ein bisschen Glück, denn sie fanden frisches, unverwittertes Gestein relativ nahe an der Erdoberfläche... Sie extrapolierten das, was sie in ihren Proben sahen, auf die Ausmaße des Gossans, der etwa 500 m lang und zwischen 40 und 80 m breit war, und sie wussten, dass sie auf eine bedeutende Entdeckung gestoßen waren. Schätzungen zufolge könnte die Voisey´s Bay Ni-Cu-Co-Lagerstätte etwa 150 Mio. Tonnen erzhaltiges Material enthalten (Financial Post, 12. April 1996). Es handelt sich um eine der wirtschaftlich signifikantesten geologischen Entdeckungen in Kanada in den letzten 30 Jahren."



Vollbild / Zu beachten gilt, dass die angegebenen Längen nicht die tatsächliche Breite eines Ausbiss wiedergeben, da die Schlitzproben in Abständen von 50 cm entnommen wurden, sofern die Erdoberflächenausprägung dies zuließ.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Wichtiger Hinweis zum Gesamtbrutto-Metallwert ("Total Gross Metal Value"): Bitte beachten Sie, dass der Brutto-Metallwert nicht als Faktor bei der Erwägung einer Investition in ein Bergbauunternehmen verwendet werden sollte. Der Brutto-Metallwert berücksichtigt weder die Kapitalkosten, die mit der Inbetriebnahme eines Projekts verbunden sind, noch Anpassungen aufgrund von Gewinnungsprozentsätzen, metallurgischen Problemen (z.B. Umgang mit unerwünschten Minerale), der Verfügbarkeit von Infrastruktur, länderspezifischen Bergbau- und Steuergesetzen, Rekultivierungskosten und mehr. Folglich kann selbst ein hoher Brutto-Metallwert auf einen unwirtschaftlichen oder sogar negativen Netto-Metallwert reduziert werden, wenn alle Kosten und Herausforderungen der Produktion berücksichtigt werden. (Quelle)



Vollbild / Dieses typische Zonenmuster zeigt den Übergang von Kupfer-Moly zu Kupfer zu Zink zu Blei-Silber zu Silber-Mangan zu Gold-Silica. (Quelle)

CRDs sind polymetallische Verdrängungs-/Ersatz-Lagerstätten (auch als karbonat-beheimatende Hochtemperatur-Silber-Blei-Zink-Lagerstätten bekannt), die durch die Verdrängung von Sedimentgestein (in der Regel Karbonatgestein) durch metallhaltige Lösungen in der Nähe von magmatischen Intrusionen (z.B. ein Kupfer- oder Molybdän-Porphyr) entstehen. Die CRD-Mineralogie ändert sich mit der Entfernung von der Intrusion: Am nächsten an der Intrusion befindet sich die Kupfer-Gold-Zone, dann die Blei-Silber-Zone und schließlich die Zink-Mangan-Zone. In vielen Fällen können CRDs als der distale Teil eines Kontinuums mit Skarn-Lagerstätten betrachtet werden, und in einigen Fällen kann die Terminologie falsch verwendet werden.

Typischerweise sind Zink, Blei, Silber, Gold und Kupfer/Molybdän im gesamten Spektrum eines CRD vorhanden (siehe Zonenmuster hierüber) – das dominierende Metall ändert sich nur, wenn man sich zur Quelle vorarbeitet.



Vollbild / Einer der vielen Entdeckungs-Ausbisse auf dem Blue Grundstück.

Umso spezieller

1) Die von Core Assets neu entdeckten Ausbisse, die wahrscheinlich noch nie zuvor von Menschen gesehen wurden, kamen nur zum Vorschein, weil sich die Gletscher in der Gegend aufgrund der globalen Erwärmung zurückgezogen haben.

2) Um die globale Erwärmung in einer globalen Anstrengung zu bekämpfen, werden viel mehr Metalle benötigt, darunter Kupfer, Silber und Blei-Säure-Batterien für den Anlasser eines Elektroautos zum Beispiel. Um die alternde Infrastruktur weltweit widerstandsfähiger zu machen, sind Metalle wie Zink sehr gefragt. Um sich gegen die Inflation abzusichern, wird Gold immer beliebter.

3) Die entdeckten Ausbisse bei Blue wurden als "Karbonat-Verdrängungsmineralisation" klassifiziert, was auf die Existenz einer Karbonat-Verdrängungslagerstätte (CRD; Carbonate Replacement Deposit) unter der Erdoberfläche hinweist. Einige der besten CRDs der Welt sind sehr ausgedehnt und enthalten hohe Gehalte an Zink, Blei, Silber, Kupfer sowie Gold oder Molybdän. Darüber hinaus: Einige CRDs können bis zur Quelle verfolgt werden: Ein manchmal riesiger Kupfer- (± Gold- oder Molybdän-) Porphyr-"Stock" bzw. -Lagerstätte. Jetzt handelt es sich nicht nur von einem, sondern möglicherweise von zwei Lagerstättentypen auf dem Blue Grundstück; ganz zu schweigen von porphyrbezogenen Skarnlagerstätten in der Nähe des Randes der Intrusion.

4) Wieso gibt es keinen Explorationsansturm ("rush") in diese Gegend, wenn Blue so besonders ist? Durch die Vergrößerung des Blue Grundstücks auf mehr als 1.000 km2 könnte es tatsächlich noch mehr Lagerstätten entlang der Llewelyn-Verwerfungszone geben – ein riesiges Zufuhrkanalsystem analog zu anderen erfolgreichen Minen- und Explorationsprojekten im Goldenen Dreieck?

5) Alles dreht sich um den Kalkstein ("limestone"): Wie kommt es, dass Unternehmen, die ein paar hundert Kilometer weiter südlich im Goldenen Dreieck von British Columbia aktiv sind, große Porphyr-Lagerstätten suchen, man aber nie von nahe gelegenen CRDs hört? Das liegt daran, dass es dort keinen Kalkstein (oder Dolomit, Mergel) gibt, ein durchlässiges und säurereaktives Wirtsgestein, in das der pulsierende Porphyr seine metallischen Flüssigkeiten pumpt, um die sedimentären Karbonate aufzulösen und durch Sulfidminerale zu ersetzen; siehe Video wie Kalkstein mit Essig reagiert.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Die Bingham Canyon Mine ist ein Tagebaubetrieb, in dem eine große Porphyr-Kupferlagerstätte in Utah (USA) abgebaut wird. Die Mine ist die größte von Menschenhand geschaffene Grube und der tiefste Tagebau der Welt. Es wird angenommen, dass hier mehr Kupfer als in jeder anderen Mine der Geschichte gefördert wurde – mehr als 19 Mio. t Kupfer. Die Mine befindet sich im Besitz der Rio Tinto Group. Bingham Canyon ist seit 1906 in Betrieb und hat eine Grube von über 1,2 km Tiefe, 4 km Breite (7,7 km2) geschaffen. (Quelle)



Vollbild / Quelle

“Eine andere Sache, die man mitnehmen sollte ... sehr selten gibt es nur einen Manto. Ich nenne es das "Skeletthand"-Modell, weil man am Ende ein Handgelenk hat, in diesem Fall mit einem Porphyrsystem, aber mit einer Reihe von parallelen Mantos, die eine bezirksweite Zonierung [Finger] zeigen... Beachten Sie hier beim Deer Trail Project from MAG Silver Corp. in Utah den Maßstab: 4 km für diese enormen hochgradigen Erzkörper. Das andere Endglied ist das, was ich als "Hub & Spoke"-Modell bezeichne, und der Bingham Canyon demonstriert das sehr schön. Jeder kennt Bingham Canyon... es ist eine der besten Porphyr-Kupferminen der Welt. Aber die Leute erinnern sich nicht unbedingt daran, oder wussten es vielleicht nie, dass Bingham vollständig von hochgradigen Blei-Zink-Silber-Kupfer-CRD- und Skarnmineralisationen umgeben ist. Viele dieser Vorkommen wurden abgebaut bevor man überhaupt an den Abbau des Porphyrs nachdachte. (Quelle)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

CRDs offer much larger tonnage potential than VMS and MVT deposits while at the same time typically hosting higher grades of silver, zinc, lead, and copper, sometimes with appreciable credits of gold and other metals.



Vollbild

CRDs sind für etwa 40% der historischen Silberproduktion Mexikos von 10 Mrd. Unzen verantwortlich und zeichnen sich durch massive bis semimassive Silber-Blei-Zink-Sulfid-Ablagerungen in Kalkstein aus. CRDs kommen entlang großer regionaler Strukturen vor, die mehrere der größten CRDs in Mexiko beherbergen: "Das Modell der Karbonat-Verdrängungslagerstätten (CRD) geht auf Dr. Peter Megaws Doktoratsstudien in Santa Eulalia zurück und wurde weltweit wiederholt bestätigt... Der Santa Eulalia Distrikt ist einer der wichtigsten Silber- und Basismetallproduzenten Mexikos und seine größte CRD. Die historische Produktion des Distrikts (1703-2020) beläuft sich auf 51 Mio. t Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 310 g/t Ag, 8,2% Pb und 7,1% Zn, was insgesamt 500 Mio. Unzen Ag, 4 Mio. t Pb und 3,6 Mio. t Zn ergibt." (Quelle)

“CRDs haben den zweitgrößten Anteil an der historischen Silberproduktion Mexikos. CRDs sind das Rückgrat der mexikanischen Untertage-Blei-Zink-Bergbauindustrie von Weltrang. Das Land verfügt über zahlreiche Ag-Pb-Zn (Cu, Au) CRDs, die entlang des Schnittpunkts des mexikanischen Überschiebungsgürtels und des magmatischen Gürtels der Sierra Madre Occidental auftreten. Die größten CRD-Lagerstätten scheinen entlang der vermuteten tiefen Krustenstrukturen zu liegen.“ (Quelle)

Während VMS-Lagerstätten häufig metallurgisch komplexe Erze enthalten, sind CRDs und MVTs metallurgisch eher unkompliziert. Die durchschnittlichen Gesamtbetriebskosten (für den Abbau, das Zerkleinern und die Verarbeitung) sind bei CRDs und MVTs im Allgemeinen niedriger als bei VMS- und Sedex-Lagerstätten oder sogar bei aderartigen Lagerstätten. (Quelle) Darüber hinaus bilden sich CRDs in der Regel als Ergebnis einer nahegelegenen Porphyrintrusion und bieten somit das Potential, neben den CRDs auch große Tonnagen aus dem Abbau solcher Lagerstätten zu gewinnen. Heutzutage stehen die meisten derartigen Projekte weltweit vor der Herausforderung, dass viele Unternehmen kleine Teile eines CRD-Porphyr-Systems kontrollieren, oft im Rahmen von Optionsvereinbarungen und/oder mit zugrundeliegenden Lizenzverpflichtungen (NSRs; Net Smelter Royalties; für Seniors eher unattraktiv). Dies macht es für die Seniors schwierig, das gesamte Ausmaß solcher großen CRD-Porphyr-Systeme zu erwerben, um die regionale Geologie und Struktur des Komplexes mit Explorationsprogrammen auf Distriktniveau besser zu verstehen. Mit Blue besitzt Core Assets 100% eines sehr großen, distriktweiten Grundstücks (1083 km2), ohne Lizenzgebühren. Sobald die Geologie und Struktur der CRD-Vorkommen an der Erdoberfläche durch Bohrungen besser definiert sind, soll diese potentielle CRD-Lagerstätte (Schlote/Chimneys, Mantos und/oder Skarns) zur Quelle führen – möglicherweise ein großer und gut mineralisierter Kupfer-Porphyr, der mit Gold oder Molybdän angereichert ist.



Vollbild / Quelle

Trotz der mehr als 130 Mio. Unzen Gold, 800 Mio. Unzen Silber und 40 Mrd. Pfund Kupfer, die bereits im zerklüfteten Gelände des Goldenen Dreiecks gefunden wurden, gibt es dort aufgrund der einzigartigen Geologie noch immer aussergewöhnlich grosses Potential für viele neue Entdeckungen entlang den Grenzen des Dreiecks. Da sich Gletschereis und Schnee in vielen Teilen der Region zurückziehen, ebnen neue geologische Erklärungen und moderne Explorationsmethoden den Weg für neue Entdeckungen.



Vollbild/ Quelle



Vollbild / Quele



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Rockstone Report-Übersicht

Report 6: "Core Assets übertrifft Erwartungen mit hohen Silber-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Goldgehalten auf dem Blue-Grundstück im Norden von British Columbia" (Webversion)

Report 5: "Rückzug des Eises enthüllt großes Entdeckungspotential für CRD-Porphyr-System auf dem Blue-Grundstück in BC" (Webversion)

Report 4: "Der Silber-Kupfer-Superzyklus" (Webversion / PDF)

Report 3: "Die Llewelyn-Verwerfungszone: Ein riesiges Zufuhrkanalsystem analog zu anderen erfolgreichen Minen- und Explorationsprojekten im Goldenen Dreieck?" (Webversion / PDF)

Report 2: "Der führende Kupfer-Gold-Porphyr-Explorer im Norden des Goldenen Dreiecks" (Webversion / PDF)

Report 1: “Perfektes Timing für eine grosse Gold-Silber-Kupfer-Entdeckung im Goldenen Dreieck“ (Webversion / PDF)

Vollbild / Quelle

Core Assets News-Disclaimer: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist.