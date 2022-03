Russland ist zwar noch eine vergleichsweise junge Biernation, aber mit 4,9 Prozent des globalen Konsums der viertgrößte Biermarkt der Welt nach China (20,3 Prozent), den USA (13,6 Prozent) und Brasilien (7,8 Prozent – zum Vergleich: Deutschland schafft es mit 4,4 Prozent nach Mexico auf Platz 6, Zahlen nach Kirin Holdings für 2020). Teils drastisch haben die Kurse der internationalen Brauereien auf den russischen Überfall auf die Ukraine und die Sanktionen reagiert. Wer davon ausgeht, dass die schlimmsten Korrekturen in der Branche abgeschlossen sind, kann die hohen Volatilitätsniveaus für den Einstieg in die Peers per Discount-Zertifikat nutzen.