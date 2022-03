Bitcoin-Mining frisst so viel Strom wie das Land Schweden. In fünf Jahren könnte Bitcoin so viel Strom wie Japan verbrauchen, sagte Chris Larsen in einem Interview. Gemeinsam mit Greenpeace will der Ripple-Mitgründer die Krypto-Community wachrütteln und startete am Dienstag eine Kampagne:

"Wir wissen, wer Einfluss auf die Krypto-Community hat, von Big Tech bis hin zu großen Banken. Führungspersönlichkeiten wie Elon Musk von Tesla, Jack Dorsey von Block und Abby Johnson von Fidelity haben ein persönliches Interesse an Bitcoin – und die Macht, Veränderungen zu bewirken. Blackrock, Goldman Sachs, Paypal und viele andere haben eine Verantwortung, bei dem Clean Up von Bitcoin zu helfen."