Der in den USA börsennotierte chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio befindet sich in der Forschungsphase zur Herstellung von Telefonen, berichtet CneVpost am Donnerstag unter Berufung auf ein Interview des Firmengründers und CEO William Li in einer lokalen Talkshow.

Durch die Verbindung von Mensch und Maschine hoffe Nio, ein ganzheitliches System für das tägliche Leben der Verbraucher anbieten zu können. Kunden sollen die Mobiltelefone mit den Nio-Elektrofahrzeugen koppeln können - eine Art umgekehrte Strategie zu dem Ansatz, den Apple derzeit verfolgt.