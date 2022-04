Während sich der Goldpreis noch inmitten einer Konsolidierung befindet, regen sich bereits die Aktien der Goldproduzenten. Hier gibt es einige überaus interessante Konstellationen zu beobachten; so auch bei Yamana Gold.

Kommen wir auf Yamana Gold zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 19.03. hieß es unter anderem „[…] Der Goldpreisanstieg im Februar / März machte auch Yamana Gold Beine. Die Aktie knackte die Oberseite (4,5 / 4,7 US-Dollar) der Range. Die veritable Zwischenrally des Edelmetalls fungierte schließlich als Katalysator für die Ausbruchsbewegung und trieb Yamana Gold in Richtung 5,7+ US-Dollar. Seitdem bestimmt eine Konsolidierung das Handelsgeschehen. Um die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen, muss die Aktie auf der Oberseite nachsetzen. Das charttechnische Etappenziel zeichnet sich hierbei mit dem Bereich von 6+ US-Dollar deutlich ab. Um auf der Unterseite nicht wieder in Bedrängnis zu geraten, ist die charttechnische Aufgabenstellung für die Aktie klar definiert: Es darf nicht unter den Bereich 4,7 / 4,5 US-Dollar gehen…“.

In der Folgezeit blieb der Bereich um 5,7+ US-Dollar hart umkämpft. Yamana Gold gelang es nicht, den Deckel zu heben. Immer wieder verhinderten Gewinnmitnahmen den Durchbruch. Allerdings blieb der Druck auf den Kursbereich um 5,7+ US-Dollar hoch, denn die Rücksetzer konnten sich auf der Unterseite nicht adäquat entwickeln, um Yamana Gold in Bedrängnis zu bringen.

Im gestrigen Freitagshandel (01.04.) lief Yamana Gold nun mit großer Dynamik erneut den Widerstand an. Die Aktie verpasste es zwar, die Handelswoche deutlich oberhalb des Widerstands zu beenden, doch die hohe Bewegungsdynamik sowie der Umstand, dass Yamana Gold nahezu auf Tageshoch den Freitagshandel beendete, nähren die Hoffnung auf einen robusten Start in die neue Handelswoche. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss Yamana Gold einen Vorstoß über die Zone 6+ US-Dollar lancieren. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer idealerweise auf den Bereich von 5,1 / 5,0 US-Dollar begrenzt. Anderenfalls wäre Obacht geboten…