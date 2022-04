Elon Musk steigt bei Twitter ein – läuft‘s bei Tesla etwa gerade zu rund?

Natürlich steht Musk bei diesen Unternehmungen nicht selbst am Produktionsband oder am Reißbrett, sondern er sucht sich die besten Leute für den Job und inspiriert sie, fordert und fördert sie, treibt sie zu Höchstleistungen an. Trotzdem hat auch Musks Tag nur 24 Stunden und es mehren sich Stimmen, er würde sich zu viel zumuten oder zutrauen.

Und jetzt auch noch Twitter?! Knapp 9,2% der Aktien an dem Social-Media-Unternehmen hat Elon Musk am 14. März übernommen und dafür wohl knapp 2,9 Mrd. US-Dollar auf den Tisch gelegt. Selbstverständlich wurde er umgehend in dessen Board of Directors berufen, schließlich ist sein Aktienpaket rund viermal so groß wie das von Jack Dorsey, Gründer und vormaliger CEO von Twitter.

Musks Beweggründe für seinen Twitter-Einstieg liegen noch im Dunkeln; eine Komplettübernahme schloss Musk jedenfalls aus. Zum einen will er offenbar stärker gegen Bots vorgehen. Sie seien aus seiner Sicht eines der nervigsten Dinge an Twitter (Anm. Armin: Volle Zustimmung!). Zum anderen wolle er „die Prinzipien der freien Meinungsäußerung“ wiederherstellen. Er mache sich Sorgen, dass die aus seiner Sicht „faktische Voreingenommenheit“ des Twitter-Algorithmus die öffentlichen Diskussionen beeinflusse.

Interessanterweise hatte Musk in den Wochen zuvor angedeutet, dass er eine eigene Social-Media-Plattform ins Leben rufen könnte, die von seiner Lieblings-Krypto-Währung Dogecoin gespeist wird. Twitter-Gründer Jack Dorsey ist ebenfalls bekennender Krypto-Fan, allerdings setzt er zuvorderst auf Bitcoin.

Dorsey hatte erst vor einigen Monaten aufgrund massiven Investorendrucks seinen Chefposten bei Twitter räumen müssen. Seine Doppelbelastung als CEO von Twitter und dem Zahlungsdienstleister Block, der ehemaligen Square, war ihnen ein Dorn im Auge gewesen.

Eine Mehrfachbelastung, die auch bei Elon Musk zu wachsender Kritik führt. Und die durch sein Twitter-Engagement nicht gerade leiser werden dürfte.

Der Twitter-Aktienkurs hat jedenfalls sehr erfreut auf Musks Einstieg reagiert.

Twitter (ISIN: US90184L1026)

*Dieser Text ist ein Auszug aus meinem kostenfreien Geldanlage-Report.*

Jetzt mehr erfahren -> www.geldanlage-report.de/archiv/GAR-Update-090422.html

Die heutige Ausgabe entstand wieder in Zusammenarbeit mit Michael C. Kissig, Value Investor und Betreiber des Blogs iNTELLiGENT iNVESTiEREN.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: - - -

Weitere Informationen dazu findest Du hier ...

Viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage wünscht Ihnen



Ihr Armin Brack

Chefredakteur Geldanlage-Report

www.geldanlage-report.de