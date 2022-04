Bayer, Fresenius, BASF, Nvidia – Inflationssorgen belasten

Der DAX hielt heute dem Druck der Anleger nicht stand, im geopolitischen Umfeld weitere Verkäufe einzustellen. Damit fiel die 14.000er-Marke am Morgen, die wir in den letzten 3 Wochen immer wieder als Unterstützungsbereich vor Augen hatten. Positiv ist für Trader, dass wir das Gap vom 15. März direkt geschlossen hatten und nun womöglich einen Boden ausbilden. Wie startete der XETRA-Handel? Darüber sprachen wir mit Daniel Saurenz am Morgen direkt zur Eröffnung und blicken dabei auf die Stärke in den Aktien von Bayer und Fresenius sowie auf die Zahlen von BASF. Hier geht’s zum Video mit L&S…