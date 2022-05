Wirtschaft Immer mehr Cannabis legal in Deutschland produziert

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Medizinisches Cannabis wird zunehmend auch in Deutschland angebaut - wenn auch noch auf niedrigem Niveau. Laut eines Berichtes der "Welt" (Montagausgabe) hat das Unternehmen Aphria der staatlichen Cannabis-Agentur bisher 508 Kilogramm Medizinal-Cannabisblüten zur Verfügung gestellt.



Dies erfolgte zwischen dem Verkaufsstart im Juli 2021 und Ende März 2022. Hinzu kommen mehr als 100 Kilogramm, die das deutsche Unternehmen Demecan eigenen Angaben zufolge am 20. April bereitgestellt hat. Dies ergibt eine Gesamtlieferung beider Unternehmen von mehr als 608 Kilogramm an den Staat.