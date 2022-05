Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Am Donnerstag endet die kurze Erholung nach der Zinserhöhung der Fed zur Wochenmitte mit deutlichen Rückgängen an den US-Börsen. Neben Befürchtungen, dass die Fed mit ihrer verschärften Geldpolitik die Konjunktur abwürgt, drückten gestern auch schlechte Wirtschaftsdaten die Kurse. So war die US-Produktivität im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal bei gestiegenen Lohnstückkosten um 7,5 % gesunken. Im Vorfeld hatte die Ökonomen nur ein Minus von 5,2 % prognostiziert. Außerdem legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zu. Die großen US-Indizes reagierten darauf mit massiven Abschlägen: Der Dow Jones sank um 3,12 % auf 32.997 Punkte, während der S&P 3,56 % auf 4.146 Punkte verlor. Der Nasdaq 100 sank auf den tiefsten Stand seit einem Jahr und schloss mit einem Minus von 5,06 % bei 12.850 Punkten. An den deutschen Börsen dürfte heute ebenfalls Zins- und Konjunktursorgen dominieren. Außerdem legt Adidas seine Quartalszahlen vor. Der Sportartikelhersteller musste zum Jahresauftakt einen Umsatzrückgang ausweisen und war mit einem Minus von über 4 % schwächster Dax-Wert im frühen Handel. Der Dax konnte sich zum Handelsstart den negativen US-Vorgaben nicht entziehen und eröffnete mit einem Minus von 0,5 % bei 13.832 Punkten. Im weiteren Verlauf baute der deutsche Leitindex das Minus auf über 1 % aus. Unsere weiteren Meldungen: