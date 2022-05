Die Börsenkorrektur hat auch vor der Post keinen Halt gemacht Aktuell notiert die Aktie mit 40 Euro um 28% unter dem Jahreshöchststand Anfang Januar (57,35 Euro). Kaum zu verstehen, weil bei den Bonnern im wahrsten Sinne des Wortes die Post abgeht. Das zeigen einmal mehr die Resultate für das erste Quartal. Der Umsatz legte um ein weiteres Fünftel auf rund 23 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn kletterte um 13% auf 2,2 Milliarden. Rekord! Die Sparte DHL – internationale Kurier-, Paket- und Expressendungen – ging durch die Decke. Der Umsatz des Segments legte mehr als die Hälfte zu auf 7,4 Milliarden Euro und war damit erstmals das umsatzstärkste Geschäftsfeld. Das operative Ergebnis der Sparte verdreifachte sich fast auf mehr als 600 Millionen. Frachtraum ist in Zeiten der Pandemie ein knappes Gut und die Deutsche Post profitiert von den steigenden Preisen. Die Geschäftsfelder Post und Pakete Deutschland sowie E-Commerce-Solutions zeigten Bremsspuren. Zum einen ist der coronabedingte Onlineboom abgeflaut, zum anderen fällt Geschäft weg, weil der Großkunde Amazon vermehrt selbst zustellt. Das jahrelang schrumpfende Briefgeschäft legte dagegen um 7% zu. Die Unternehmen verschicken wieder mehr Werbung. Trotz des coronabedingten Lockdowns in Shanghai und des Ukraine-Kriegs möchte Vorstandschef Frank Appel 2022 ein weiteres Rekordjahr einfahren. Der operative Gewinn soll im laufenden Turnus 8 Milliarden betragen. Auch für Dividendenjäger ist die Aktie interessant. Nach der Hauptversammlung am Freitag sollen 1,80 Euro je Anteilsschein ausgekehrt werden. Rendite 4,4%. Darüber hinaus ist ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro geplant. Aktueller Börsenwert rund 50 Milliarden. Das entspricht lediglich 60% des Jahresumsatzes (81 Milliarden). Das KGV lediglich 10. Günstig. Fazit: Die Deutsche Post setzt ihre Rekordfahrt fort. Wer daran partizipieren möchte, kann zu einem attraktiven Preis einsteigen.