FSD Pharma schließt Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten zu einem Preis von 16,4 Millionen CAD erfolgreich ab

- Gewinn aus dem Verkauf des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswertes realisiert, der 2017 von FSD Pharma für 5,5 Millionen CAD erworben wurde

- FSD steigert den Shareholder Value durch den Verkauf des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswertes und das Aktienrückkaufprogramm, das die Anzahl der ausgegebenen/ausstehenden Aktien bisher im Jahr 2022 um 1,52 Millionen Aktien reduziert hat

Toronto, den 10. Mai 2022 - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), eine auf Biowissenschaften (Life Sciences) spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, freut sich, heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der ehemaligen Cannabisverarbeitungsanlage des Unternehmens in Cobourg, Ontario, Kanada, (die „Anlage“) für einen Bruttoerlös in Höhe von 16.400.000 CAD in bar bekannt zu geben.

Der am 6. Mai 2022 abgeschlossene Verkauf umfasste ein 26,1 Hektar großes Grundstück und ein 50.800 Quadratmeter großes Gebäude, das FSD Pharma im November 2017 für 5.500.000 CAD erworben hatte. Abzüglich der Provisionen und Gebühren führte der Verkauf zu einem Nettoerlös in Höhe von rund 15.480.780 CAD, der die Bilanz des Unternehmens weiter stärkt und nicht verwässernd wirkt.

Die Anlage war für das Geschäftsmodell des Unternehmens unwesentlich, als Anfang 2020 die Entscheidung getroffen wurde, sich aus dem überfüllten Cannabisproduktionsmarkt zurückzuziehen und sich als Biotech-Unternehmen auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittelkandidaten zu konzentrieren, die auf lukrative Bereiche mit ungedecktem medizinischen Bedarf abzielen, wie z. B. Multiple Sklerose, Depressionen und Entzündungskrankheiten.