11.05.2022 - Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Schlagwort, das unser tägliches Leben prägt. Forscher und Unternehmen gleichermaßen erforschen das Potenzial intelligenter Algorithmen, die durch maschinelles Lernen angetrieben werden und die Art und Weise verändern können, wie wir leben, arbeiten und spielen. Auf dem Weg in die nächste Ära müssen wir nicht nur die enormen Chancen der künstlichen Intelligenz bedenken, sondern auch ihre Risiken und Grenzen und wie sie das menschliche Leben verändern könnte.

Bis zu einem gewissen Grad erleben wir diesen Wandel bereits. Ein wichtiges Beispiel ist das Gesundheitswesen. Es gibt ein ganzes Ökosystem von US-Arzneimittelentwicklungsunternehmen, die vollständig von KI beherrscht werden", erklärt Brice Prunas, Global Equity Portfolio Manager bei ODDO BHF. In der Tat war es KI zu verdanken, dass der Impfstoff Moderna Covid-19 in zwei Monaten statt in den üblichen 20 Monaten produziert wurde.