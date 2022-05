Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2022

Kursziel: 140,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Lockdown-bedingte Sonderkonjunktur des Vorjahresquartals wiederholt sich erwartungsgemäß nicht - Jahresziele bestätigt



CEWE hat am Mittwoch solide Q1-Zahlen präsentiert und die Jahresziele bestätigt.



Umsatzrückgang i.H.v. 4,8% yoy: Im Jahresauftaktquartal gingen die Erlöse um 4,8% yoy auf 138,9 Mio. Euro zurück (MONe: 140,0 Mio. Euro). Mit Blick auf die Geschäftsbereiche wird deutlich, dass ausschließlich Fotofinishing (-9,9% yoy auf 112,6 Mio. Euro) für den Umsatzrückgang verantwortlich war. Grund hierfür ist der "Stay-at-home"-Effekt des Vorjahres, der die Nachfrage nach Fotoprodukten beflügelte (Absatz Fotobuch Q1/22: -14,2% yoy). Der genau umgekehrte Effekt wird im Bereich kommerzieller Online-Druck (KOD) sichtbar, da dieser von den nun wieder geringeren Beschränkungen des öffentlichen Lebens bzw. wieder stattfindenden Messen und Veranstaltungen profitiert (Umsatz KOD Q2/22: +38,8% yoy auf 17,8 Mio. Euro). Auch das dritte Segment Einzelhandel profitierte von den Lockerungen und wuchs mit 4,0% yoy auf 6,5 Mio. Euro.



Ergebnis signifikant unter außergewöhnlich starkem Vorjahresquartal: Auf EBIT-Ebene wird der "Stay-at-home"-Effekt des Vorjahres noch deutlicher. So fiel im laufenden Jahr das EBIT mit 2,1 Mio. Euro signifikant niedriger aus als im außergewöhnlich guten Vorjahr (Q1/21: 8,6 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies erneut auf den Bereich Fotofinishing, der im Vorjahr durch die starke Auslastung in der Produktion eine massive Ergebnissteigerung erzielte (EBIT Q1/22: 2,5 Mio. Euro vs. 9,8 Mio. Euro im Vj.). Einhergehend mit der Erlössteigerung im KOD und Einzelhandel verbesserte sich dort in Q1/22 auch das EBIT (KOD: +60,3% yoy auf -0,3 Mio. Euro; Einzelhandel: +36,4% yoy auf -0,3 Mio. Euro). Auf Nettoebene erzielte CEWE trotz der Ergebnisverschlechterung noch einen Jahresüberschuss i.H.v. 1,2 Mio. Euro (Vj.: 5,7 Mio. Euro). Die Dividende soll auf 2,35 Euro zum 13.-mal in Folge steigen, was auf Basis des aktuellen Kursniveaus einer soliden Dividendenrendite i.H.v. 2,9% entspricht.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 140,00 Euro



