Das Meer direkt vor der Haustür 40 innovative Ferien- und Eigentumswohnungen in Pelzerhaken fertiggestellt (FOTO)

Hamburg (ots) - Am Strand von Pelzerhaken hat OTTO WULFF 40 neue Ferien- und

Eigentumswohnungen entwickelt und gebaut. Das Projekt EICHENHAIN zeichnet sich

vor allem durch sein gut durchdachtes Energiekonzept aus. Jetzt wurden die

Wohnungen übergeben.



In Neustadt in Holstein hat OTTO WULFF das Projekt EICHENHAIN und damit 40 neue

Wohnungen fertiggestellt. Direkt am Ostseestrand sind 28 Eigentumswohnungen und

12 Ferienwohnungen entstanden.