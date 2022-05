Wirtschaft DAX legt zum Wochenstart deutlich zu - Ifo-Daten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag deutlich zugelegt. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.160 Punkten berechnet, 1,3 Prozent über Handelsschluss am Freitag.



Die positive Stimmung betraf zunächst fast alle Werte, nur RWE rangierte leicht im Minus. Am stärksten zulegen konnten unterdessen die Aktien der Deutschen Bank. Am Vormittag dürften die Anleger gespannt auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Mai blicken.





