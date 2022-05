Infineon will schneller neue Fabriken hochziehen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Infineon will in Zukunft schneller in den Genuss größerer Fertigungskapazitäten kommen. "Künftig werden wir alle zwei, drei Jahre über eine große Investition entscheiden", sagte der neue Produktionsvorstand Rutger Wijburg dem "Handelsblatt" (Freitag). In der Vergangenheit habe der Dax -Konzern alle vier bis fünf Jahre eine neue Fabrik errichtet.

