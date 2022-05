Nano One und der DAX-Konzern BASF unterzeichnen eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung für Lithium-Ionen-Batteriematerialien

- Evaluierung des patentierten M2CAMOne-Pot-Verfahrens von Nano One für die kathodenaktiven Materialien der nächsten Generation von BASF.

- Die mehrphasige Vereinbarung umfasst eine detaillierte Vermarktungsstudie für die Vorpilotphase, die Pilotphase und die Scale-up-Produktion.

Nano One Materials Corp. (Nano One), ein innovativer Anbieter sauberer Technologien für Batteriematerialien, und BASF SE (BASF), ein weltweit tätiges Chemieunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Batteriematerialien, geben heute bekannt, dass sie eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agreement, JDA) unterzeichnet haben.

Im Rahmen des JDA werden die Unternehmen gemeinsam ein Verfahren mit reduzierten Nebenprodukten für die kommerzielle Produktion von kathodenaktiven Materialien (CAM) der nächsten Generation entwickeln, das auf der HED-Familie von BASF basiert und das patentierte One-Pot-Verfahren sowie die Metall-Direct-to-CAM (M2CAM)-Technologien von Nano One nutzt.

BASF verfügt über eine Produktfamilie von CAM-Produkten, die sich gut an die sich entwickelnden Anforderungen von Batterien in Automobilantrieben anpassen lassen, und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung dieser Produkte in Zusammenarbeit mit anderen. Nano One und BASF werden das M2CAM-Verfahren auch für eine höhere Flexibilität in Bezug auf den Herstellungsansatz und die daraus resultierende Produktleistung, einen geringeren Energieverbrauch und einen ökologischen Fußabdruck einsetzen.

Der gemeinsame Entwicklungsplan hat verschiedene Phasen sowie Etappenziele und ist das Ergebnis der Bewertung der Prozesse und Produkte von Nano One. Die Unterzeichnung des JDA stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Geschäftsbeziehung zwischen BASF und Nano One dar.

Dan Blondal, CEO von Nano One, sagte: „BASF ist ein weltweit führender Anbieter von Chemie- und Hochleistungs-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien, und wir sind stolz darauf, mit diesem Konzern neue Wege zu gehen, um die Leistung, die Kosten und den ökologischen Fußabdruck der CAM-Produktion zu verbessern. Es gibt eine enorme Chance, die Produktionsprozesse und Produkte gemeinsam zu differenzieren, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Lieferkette zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft voranzutreiben.“