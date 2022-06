DAX – Gewinne pulverisiert, Umsätze bleiben niedrig

Politische Bekenntnisse und Ermahnungen werden keinen Einfluss auf den Preis des Öls haben, weder an den Märkten noch den Tankstellen. Seit dem Ausbruch aus dem Dreieck zieht der Preis weiter an und die Topnotierung von Ende März dürfte kaum einen erstzunehmenden Widerstand darstellen. Die Indikatoren, die im überkauften Bereich verlaufen, werden einen weiteren Anstieg kaum verhindern können. Solange der aktuelle Trend intakt ist, sollte nicht auf einen Gegenbewegung spekuliert werden.

Es bleibt dabei, dass der Euro keine Kraft aufbringt, den Abwärtstrend zu beenden. Zuletzt gab es eine kleine Chance, dass der neue steilere Abwärtstrend gebrochen werden könnte. Zum Wochenschluss brach die Gemeinschaftswährung aber wieder ein und die Notierung schickt sich an, in der kommenden Woche das Tief vom Mai zu testen. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren dürften dieses Verhalten unterstützen.

Nach dem dynamischen Ausbruch aus dem Abwärtstrend folgte nun der noch schnellere Rückschlag. Die Gewinne, die in den letzten Tagen aufgebaut wurden, sind so in nur drei Handelstagen wieder pulverisiert worden. Die Indikatoren haben entsprechend die überkaufte Zone wieder verlassen und sind auf dem Weg nach unten. Der MACD-Indikator hat gerade erst ein Verkaufssignal generiert. Auffällig ist allerdings, dass trotz der dynamischen Abwärtsbewegung die Umsätze nicht kräftiger angezogen haben. Es kam also kein echter Abwärtsdruck auf, was Hoffnung macht, dass der Unterstützungsbereich, der nun wieder relevant wird, halten könnte. Allerdings sind die Marktteilnehmer nicht zuletzt wegen der Ankündigung steigender Zinsen inzwischen recht verunsichert. Daher ist zwar mit einer Stabilisierung und ggf. auch einer Erholungsbewegung zu rechnen, eine nachhaltige Trendwende nach oben ist gleichwohl kaum zu erwarten.

