Fishbrain sammelt Geld ein über die Crowdfunding-Plattform Seedrs

Johan Attby, CEO von Fishbrain , kommentiert: "Fishbrain wächst schnell und baut

die Plattform für das größte Hobby der Welt, das Sportfischen, aus. Wir haben

bereits mehr als 14 Millionen registrierte Nutzer auf Fishbrain und sind die

Nummer eins auf dem US-Markt, wo 55 Millionen Menschen jedes Jahr angeln und

dabei 50 Milliarden Dollar ausgeben. Um dieses Wachstum zu beschleunigen, werden

wir nun eine Finanzierungsrunde auflegen, damit unsere Community neben unseren

renommierten globalen Investoren wie Northzone, B Capital und Softbank

investieren und nicht nur von unserem Service, sondern auch als Aktionäre

profitieren kann."





Bereits in diesem Jahr hat Fishbrain einen neuen Finanzvorstand (https://fishbrain.com/blog/fishing-news/fishbrain-hires-a-new-chief-financial-officer)eingestellt und mehrere neue Funktionen für die Gemeinschaft eingeführt, wie z.B.: Fishbrain aufgerollt(https://fishbrain.com/blog/fishing-news/introducing-fishbrain-reeled) , einekleiner Film mit den Höhepunkten des Angeljahres für Mitglieder der Gemeinschaft(plus Tipps, wie man weiterkommt); Fangen und Freilassen este Practice (https://fishbrain.com/blog/fishing-news/gear-up-with-free-release-tools-from-return-em-right) -Richtlinien; integrierte Fisch-Regeln(https://fishbrain.com/blog/fishbrain/fish-rules-live-on-fishbrain)(Fischereivorschriften für die einzelnen nordamerikanischen Bundesstaaten) indie App und die Website, nach der Übernahme von 2021(https://fishbrain.com/blog/fishbrain/fishbrain-acquires-fish-rules) ; und einePartnerschaft mit Aspira (https://fishbrain.com/blog/fishbrain/fishbrain-partners-with-fishing-license-leader) , dem größten Anbieter von Software für dieVerwaltung von Jagd- und Fischereilizenzen in Nordamerika, um dieNaturschutzbemühungen zu verbessern.Im Jahr 2021 hat sich Fishbrain durch eine Kombination aus Finanzierung, neuenFunktionen und strategischen Partnerschaften weiterentwickelt. Im März letztenJahres sammelte Fishbrain $31 Mio(http://www.finsmes.com/2021/03/fishbrain-raises-31m-in-funding.html) ein, mitdenen das Unternehmen seine Nutzerbasis erweitern und Mitarbeiter an mehrerenStandorten in den USA und Europa einstellen konnte. Fishbrain hat die App