Vor allem die rasant steigenden Lebensmittel- und Energiepreise stellten viele Haushalte vor Probleme, insbesondere in Schwellenländern, schreibt das Team um Morgan Stanley-Analyst Pinar Ergun in einer neuen Branchen-Studie vom Dienstag. Das dürfte auch an der Nachfrage und den Margen der großen Konsumgüter-Konzerne nagen.

Morgan Stanley streicht deshalb die Kursziele vieler Branchengrößen zusammen. Für die Henkel-Aktie erwartet die Bank nunmehr ein Kursziel von 56 Euro anstatt 62 Euro. Die Düsseldorfer rutschen von "Equal Weight" ab auf "Underweight".