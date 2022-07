Die Finanzmärkte (Aktien und Anleihen) haben seit Jahresbeginn 31 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren - die Verluste bei Krypto-Assets noch gar nicht mitgerechnet. Und das alles, weil die Notenbanken nun den monetären Klimawandel eingeleitet haben und bislang ihre Bilanzsummen insgesamt um eine Billion Dollar reduziert haben. Das erste Halbjahr war für die Finanzmärkte also ein ziemliches Disaster - aber übergeordnet war das vor allem der Abbau von zuvor maßlosen Übertreibungen, ausgelöst durch die Liquidität der Notenbanken. Manches spricht dafür, dass der Schmerz noch nicht vorbei ist - aber die bald eintretende Rezession in den USA wird die Fed umstimmen, sodass das zweite Halbjahr ingesamt dann doch deutlich besser werden dürfte als das erste Halbjahr..

