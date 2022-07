Stiftung zieht positive Jahresbilanz / DBU verbessert Kapitalertrag und steigert Fördermittel

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Osnabrück (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat ihre Bilanz 2021vorgelegt: In einem schwierigen Kapitalmarktumfeld konnte die DBU ihre Erträgeaus der Vermögensanlage auf 114,6 Millionen und damit um mehr als 50 Prozent imVergleich zum Vorjahr (73,6 Millionen Euro) steigern. Die Fördersumme stieg zumsechsten Mal in Folge auf 59,8 Millionen Euro (2020: 58,3 Millionen Euro). DasStiftungskapital erhöhte sich um 60 Millionen Euro auf nunmehr 2,39 MilliardenEuro, teilte die DBU heute (Montag) in Osnabrück während der digitalenJahrespressekonferenz (JPK) mit.Die Lage am Kapitalmarkt ist von Krisen geprägt. "Trotz aller Herausforderungenhalten wir unsere Fördermittel weiter auf einem stabilen Niveau und investierenjährlich zwischen 55 und 60 Millionen Euro für innovative, modellhafte undlösungsorientierte Vorhaben zum Schutz der Umwelt", sagt DBU-GeneralsekretärAlexander Bonde. "Wir bleiben damit ein verlässlicher Fördermittelgeber,insbesondere für Unternehmen aus der mittelständischen Wirtschaft." Nach denWorten von DBU-Abteilungsleiter und Chef der Vermögensanlage Michael Dittrichhat die Wirtschaft die Folgen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr gutverkraftet. Dies habe die Erträge gestützt. "Aktuell haben sich die Aussichtenan den Kapitalmärkten aber durch die Lieferkettenprobleme und den Krieg in derUkraine deutlich eingetrübt und wir sehen einen rasanten Anstieg der Inflation,der unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigt", so der DBU-Finanzchef. DieStiftung konnte 2021 ihre Erträge aus der Vermögensanlage um mehr als 50 Prozentim Vergleich zum Vorjahr steigern - von 73,6 (2020) auf 114,6 Millionen Euro(2021). Zudem wurden 293 Projekte mit einer Fördersumme von 59,8 Millionen Eurounterstützt (2020: 282 Projekte mit 58,3 Millionen Euro). Das Stiftungskapitalstieg von 2,33 auf 2,39 Milliarden Euro.DBU erzielt mit Kapitalanlagen aus Wind- und Solarenergie stabile ErträgeDie DBU hat auch 2021 ihr Engagement in nachhaltigen Investments ausgebaut.Dittrich: "Die Investitionen in Anleihen zur Finanzierung von nachhaltigenProjekten, sogenannten Green Bonds, wurden im vergangenen Jahr auf 160 MillionenEuro erhöht." 2020 lagen sie bei 100 Millionen Euro. Bei den Anlagen zurErzeugung erneuerbarer Energien hat es nach Dittrichs Worten gegenläufigeEffekte gegeben. So seien die Erträge aus der Windenergie hinter den Erwartungenzurückgeblieben, während "die Solaranlagen deutlich höhere Erträge erzielthaben, als prognostiziert wurde", so Dittrich. Aktuell seien in diesem Bereich100 Millionen Euro investiert (2020: 80 Millionen Euro). "Insgesamt liefern dieAnlagen mit einer Mischung aus Wind- und Solarenergie zwar keine besonders