Kryptowährungen – Einbruch hält an

Niedergeschlagen von einer unerbittlichen Flut negativer Nachrichten, fiel Bitcoin in der letzten Woche um 10 Prozent und blieb auf dem Niveau von 19.000 Dollar stehen. Wir stellen die Einschätzung der eToro-Experten vor.

Der größte Faktor, der den Markt belastet, ist die schlechte makroökonomische Stimmung. Dies spiegeln auch die Worte des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, wider, der am Mittwoch zugab, jetzt erkannt zu haben, „wie wenig wir Inflation verstehen“. In der Zwischenzeit werden die Auswirkungen der resultierenden wirtschaftlichen Turbulenzen in Kryptowährungen deutlich. Megafund Three Arrows Capital hat am Freitag Insolvenz angemeldet, was die Angst vor einem Contagion-Effekt verstärkt, da mehrere Krypto-Unternehmen vor dem Hintergrund fallender Kurse zusammenbrechen. Die Stimmung wurde immer schlechter, da am Mittwoch ein weiterer Bitcoin-ETF abgelehnt wurde.