... ist nach einer Inflationsrate von 9,1 Prozent im Juni in den USA selbst ein Schritt um einen vollen Prozentpunkt nach oben nicht mehr ausgeschlossen. Damit dürfte es den Notenbanken zunehmend schwerer fallen, ihre Geldpolitik in den kommenden Monaten so fein zu justieren, dass eine harte Landung der Wirtschaft und eine Rezession verhindert werden kann.

Nichtsdestotrotz hält sich der Aktienmarkt recht wacker, Anleger greifen in der Hoffnung zu, dass es bei der aktuellen Nachrichtenlage nicht wirklich noch schlimmer kommen kann. Vielleicht kann aber auch die anstehende Berichtssaison die Angst vor einer Gewinnrezession ein wenig lindern. Der Deutsche Aktienindex befindet sich charttechnisch nach den Inflationsdaten in der gleichen Situation wie vor den Zahlen. Eine Bodenbildung ist mit einem Tagesschlusskurs über 13.020 Punkten jederzeit möglich.