Vorsicht ist besser als Nachsicht – so scheint aktuell das Motto beim Kunststoffhersteller Covestro zu lauten. Die Führungsetage hat ihre Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr ein wiederholtes Mal nach unten korrigiert. Nach ihren aktuellen Einschätzungen würde am Ende des Jahres ein operatives Ergebnis von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Ursprünglich lag die Erwartung bei zwei bis 2,5 Milliarden Euro.

Die Korrektur nach unten begründet man bei Covestro vor allem mit dem unsicheren Konjunkturumfeld. Gerade die steigenden Energiepreise könnten dem Unternehmen im laufenden Jahr noch zu schaffen machen, so die Befürchtung. Die Gewinnwarnung hat die Analysten von JPMorgan dazu veranlasst, das Kursziel für die Covestro-Titel von 48 auf 40 Euro zu senken – die Einstufung belassen die Marktexperten dabei auf „Neutral“.