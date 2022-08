Adler Group Bafin stellt falsche Bilanz bei Adler Real Estate fest / Dr. Stoll & Sauer sieht Investment der Anleger in Gefahr

Lahr (ots) - Neuer Schock für Anleger der Adler Group: Die Bafin hat einen

millionenschweren Fehler bei der Immobilienbewertung festgestellt. Die deutsche

Tochtergesellschaft Adler Real Estate soll nach Überprüfungen der

Bundesfinanzaufsicht Bafin für das Jahr 2019 einen falschen Konzernabschluss

vorgelegt haben. Beim Immobilienprojekt "Glasmacherviertel" in

Düsseldorf-Gerresheim habe Adler den Bilanzwert des Viertels um mindestens 170

Millionen bis höchstens 233 Millionen Euro zu hoch bewertet, teilte die Bafin am

1. August 2022 mit. Der Adler-Konzern steht seit Monaten unter dem Verdacht der

Bilanzmanipulation. Die Verbraucher- und Anlegerschutz Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

bietet betroffenen Anlegern im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) eine kostenlose

Erstberatung an und stellt auf einer Website

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/adler-group) Informationen zur Verfügung. Denn

die Sorgen der Anleger um ihr Investment sind durch die Bafin-Erkenntnisse

berechtigter denn je. Die Kanzlei ist unter anderem auf Anleger- und

Kapitalmarktrecht spezialisiert.



Bafin bestätigt erstmals Manipulations-Verdacht im Adler-Konzern