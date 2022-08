ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS Group) hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bonner hätten besser abgeschnitten als andere europäische Telekomkonzerne, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte ebenso für die Tochter T-Mobile US in den USA./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 18:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 03:03 / UTC

Die Deutsche Telekom Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,34 % auf 18,83EUR erreicht.



Rating: Outperform

Analyst: Credit Suisse

Kursziel: 23 Euro