Extreme Preisunterschiede beim Tanken in Deutschland / Diesel in Bayern mehr als 17 Cent teurer als in Hamburg / Massive Differenzen auch bei Benzin (FOTO)

München (ots) - Die Preisunterschiede beim Tanken zwischen den deutschen

Bundesländern werden immer größer. Die Leidtragenden sind derzeit vor allem die

Autofahrer in Bayern, wo deutschlandweit die mit Abstand höchsten

Kraftstoffpreise zu bezahlen sind. Als Gewinner dürfen sich momentan trotz

allgemein hoher Preise die Verbraucher in Berlin und Hamburg fühlen - hier tankt

man zurzeit deutlich preiswerter als im Süden. Dies zeigt die aktuelle ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern.



Laut ADAC kostet derzeit ein Liter Super E10 in Bayern 1,779 Euro, während man

in Berlin als günstigstem Bundesland bei Benzin für dieselbe Menge mit 1,621

Euro 15,8 Cent weniger bezahlt. Zweitgünstigstes Bundesland ist Hamburg mit

einem Durchschnittspreis von 1,655 Euro. Zweitteuerstes Bundesland ist das nur

rund 100 Kilometer von Hamburg entfernte Bremen mit 1,763 Euro je Liter Super

E10. Daraus ergibt sich ein Preisunterschied von 10,8 Cent allein zwischen den

beiden benachbarten Hansestädten.





die Hamburger Diesel-Kraftstoff bei einem Durchschnittspreis von 1,819 Euro. Um

17,2 Cent teurer ist

Mittel 1,991 Euro. Auf dem vorletzten Platz im Bundesländer-Ranking ist

Baden-Württemberg mit 1,973 Euro je Liter Diesel, zweitgünstigstes Bundesland

ist Berlin mit 1,823 Euro.



Besonders beim Blick auf die Dieselpreise zeigt sich derzeit ein massives

Nord-Süd-Gefälle. Neben Bayern und Baden-Württemberg zählen auch die

Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland zu den teureren Regionen

innerhalb Deutschlands. Verhältnismäßig preiswert sind dagegen neben Hamburg und

Berlin noch Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Vom Niedrigwasser

am Rhein, das auch den Transport von Kraftstoffen erschwert, sind Tankkunden im

Süden stark betroffen.



Der ADAC hat für die heutige Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 bei

der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den

Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von

heute, 11 Uhr dar.



Preisbewusste Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC alle Möglichkeiten,

günstiger zu tanken, konsequent nutzen. Dies stärkt den Wettbewerb auf dem

Kraftstoffmarkt und ist letztlich zum Vorteil der Verbraucher. Unkomplizierte

und schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Neben den

aktuellen Kraftstoffpreisen bietet die App nun auch eine detaillierte

Routenplanung sowie aktuelle Informationen zum Verkehrsfluss. Ausführliche

Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter

http://www.adac.de/tanken .



Pressekontakt:



ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5298409

OTS: ADAC





Noch auffälliger sind die Preisdifferenzen beim Diesel. Am günstigsten tankendie Hamburger Diesel-Kraftstoff bei einem Durchschnittspreis von 1,819 Euro. Um17,2 Cent teurer ist Diesel hingegen in Bayern. Hier kostet ein Liter derzeit imMittel 1,991 Euro. Auf dem vorletzten Platz im Bundesländer-Ranking istBaden-Württemberg mit 1,973 Euro je Liter Diesel, zweitgünstigstes Bundeslandist Berlin mit 1,823 Euro.Besonders beim Blick auf die Dieselpreise zeigt sich derzeit ein massivesNord-Süd-Gefälle. Neben Bayern und Baden-Württemberg zählen auch dieBundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland zu den teureren Regioneninnerhalb Deutschlands. Verhältnismäßig preiswert sind dagegen neben Hamburg undBerlin noch Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Vom Niedrigwasseram Rhein, das auch den Transport von Kraftstoffen erschwert, sind Tankkunden imSüden stark betroffen.Der ADAC hat für die heutige Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 beider Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und denBundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vonheute, 11 Uhr dar.Preisbewusste Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC alle Möglichkeiten,günstiger zu tanken, konsequent nutzen. Dies stärkt den Wettbewerb auf demKraftstoffmarkt und ist letztlich zum Vorteil der Verbraucher. Unkomplizierteund schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Neben denaktuellen Kraftstoffpreisen bietet die App nun auch eine detaillierteRoutenplanung sowie aktuelle Informationen zum Verkehrsfluss. AusführlicheInformationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5298409OTS: ADAC