Paypal hat einen erfolgreichen Monat hinter sich: Der Online-Bezahldienst hat im zweiten Quartal mit seinen Einnahmen überrascht und der aktivistische Start-Hedgefonds Elliot Investment Managment investierte gut zwei Millarden Dollar in das Unternehmen. Für Top-Tech Investor Paul Meeks sind das Entwicklungen, die Kaufpotenzial signalisieren.

“PayPal verblüfft mich mit seinen Quartalszahlen und gewinnt an Glaubwürdigkeit zurück”, so der Manager bei der New Yorker Investmentgesellschaft Independent Solutions Wealth Management in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC. "Deswegen könnte man die Aktien des Unternehmens auf ‘Buy’ einstufen."