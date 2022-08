FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax geht zunehmend der Schwung aus - zu diesem Urteil kommen etliche Marktbeobachter angesichts der kürzlich gestoppten Erholungsrally des deutschen Leitindex. "Nachdem er in dieser Woche an der 14 000-er Marke abgeprallt ist, stehen die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung", schreibt etwa Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. So bestimmen nun wieder Konjunktur- und Inflationssorgen verstärkt das Bild, zumal Russland vor dem Wochenende ankündigte, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Das könnte Bedenken hinsichtlich eines Gasmangels im Winter wieder hochkochen lassen.

In der neuen Woche stehen nur noch wenige Zwischenberichte von Unternehmen zur jüngsten Geschäftsentwicklung auf der Agenda; die Berichtssaison ist weitgehend gelaufen. Im Fokus dürfte zum Wochenstart aber der Medizinkonzern Fresenius stehen, der nach den vielen Problemen in den vergangenen Jahren den Chef austauscht.