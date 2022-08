Trotz Kursabsturz bleibt sie ihrer Lieblings-Wachstumsaktie treu: Cathie Wood stockte am Dienstag ihren Flaggschiff-ETF Ark Innovation mit mehr als 700.000 Zoom-Aktien auf. Für ihren ARK Next Generation Internet ETF kaufte sie 126.000 Wertpapiere. Mehr als 68 Millionen US-Dollar hat die Chefin der Investmentgesellschaft damit in den Videokonferenz-Dienst investiert. Das geht aus den täglich aktualisierten Handelsdaten der Investmentgesellschaft hervor.

Donnerstagmittag kostete eine Zoom-Aktie etwa 84 Euro. In den vergangenen fünf Tagen rauschte der Kurs 16,5 Prozent runter. Weil Zoom im zweiten Quartal die Umsatzschätzungen der Analysten um zehn Milliarden US-Dollar verfehlte, kam es zu einem starken Abverkauf an der Börse. Damit fiel der Kurs auf das vorpandemische Niveau Anfang 2020. Zoom machte für den Verlust den derzeit starken US-Dollar verantwortlich. Zusätzlich kündigten Privatkunden und etwa 6.000 Unternehmen.