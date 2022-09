PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen hat sich das vorsichtige Geschäft des Vortages am Donnerstag zunächst fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,24 Prozent auf 3576,25 Punkte zu. Für den französischen Cac 40 ging es dagegen um knapp 0,1 Prozent auf 6218,91 Zähler nach unten. Außerhalb des Euroraums zog der britische FTSE 100 um 0,54 Prozent auf 7316,83 Punkte an.

"Kauflaune sieht definitiv anders aus", stellte Marktexperte Andreas Lipkow lapidar fest. Die US-Börsen hatten sich am Vortag zwar etwas gefangen, nachdem sie am Dienstag deutlich gefallen waren. Doch Inflationsängste und Konjunktursorgen lasten weiterhin auf den internationalen Börsen. Dabei sind die Vorzeichen für die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten nicht allzu gut. "Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion stehen unter ungünstigen Vorzeichen", warnten die Volkswirte der Helaba. "Der Einzelhandel wird belastet durch einen sinkenden Pkw-Absatz und fallende Benzinpreise."