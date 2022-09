"Selbst in einer einfachen Rezession kann der S&P 500 um 30 Prozent fallen", zitiert Bloomberg den Ökonomen Roubini, CEO von Roubini Macro Associates, in einem Interview am Montag. Bei einem 'Hard Landing', das er erwartet, könnte der Index um 40 Prozent fallen.

Für Roubini ist das Erreichen einer Inflationsrate von zwei Prozent ohne ein 'Hard Landing' für die US-Notenbank eine "unmögliche Mission". Er rechnet mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der heutigen Fed-Sitzung und um jeweils 50 Basispunkte im November und Dezember. Dies würde dazu führen, dass der Leitzins zum Jahresende zwischen vier und 4,25 Prozent liegt.

Aufgrund der anhaltenden Inflation werde die Fed aber "wahrscheinlich keine andere Wahl" haben, als den Leitzins in Richtung fünf Prozent anzuheben, so Roubini. Darüber hinaus werden negative Angebotsschocks durch die Pandemie, den Russland-Ukraine-Konflikt und Chinas Null-Covid-Toleranz-Politik zu höheren Kosten und einem geringeren Wirtschaftswachstum führen.

Wenn die Welt dann in der Rezession steckt, erwartet Roubini keine fiskalischen Anreize mehr. Infolgedessen prognostiziert er eine Stagflation wie in den 1970er Jahren und eine massive Schuldenkrise wie in der globalen Finanzkrise: "Es wird keine kurze und flache Rezession sein, sondern eine schwere, lange und hässliche."

Roubini geht davon aus, dass die Rezession in den USA und weltweit das ganze Jahr 2023 andauern wird, je nach Schwere der Angebotsschocks und der finanziellen Notlage. Während der Krise von 2008 wurden Haushalte und Banken am härtesten getroffen. Diesmal, so Roubini, werden Unternehmen und Schattenbanken wie Hedgefonds, Private-Equity- und Kreditfonds "implodieren".

Sein Rat für Investoren: "Man sollte wenig in Aktien investieren und mehr Bargeld haben." Bei den festverzinslichen Wertpapieren empfiehlt er, sich von Anleihen mit langer Laufzeit fernzuhalten und einen Inflationsschutz durch kurzfristige Staatsanleihen oder inflationsindexierte Anleihen aufzubauen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

