NEW YORK (dpa-AFX) - Die Angst vor einer Rezession hat die Aktienmärkte in den USA weiter fest im Griff. Investoren stießen am Freitag wieder im größeren Stil ihre Anteile ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel so deutlich unter der Marke von 30 000 Punkten, dass er das niedrigste Niveau seit Ende 2020 erreichte. Knapp zwei Stunden vor Schluss büßte das New Yorker Börsenbarometer 2,05 Prozent auf 29 459,15 Punkte ein. Auf Wochensicht bahnt sich für den US-Leitindex ein Verlust von 4,4 Prozent an.

Befeuert werden die Sorgen der Marktteilnehmer weiter von dem entschiedenen Vorgehen der Notenbanken, allen voran die US-Vertreter von der Fed, die im Kampf gegen die hohe Inflation auch wirtschaftliche Schäden in Kauf nehmen. Vor diesem Hintergrund verlor der marktbreite S&P 500 am Freitag 2,21 Prozent auf 3674,82 Zähler. Der Nasdaq 100 sackte um 2,06 Prozent auf 11 265,27 Punkte ab.