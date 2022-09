Studie Erneuerbare Energien senken den Strompreis deutlich / Mit 50 GW mehr Solar- und Windstrom am Netz hätten Verbraucher in Deutschland rund 19 Milliarden Euro weniger für Strom bezahlen müssen

Reußenköge (ots) - Erneuerbare Energien wirken klar preisdämpfend. Das zeigt

eine Studie, die die Energiemarktexperten von Energy Brainpool im Auftrag von GP

JOULE erstellt haben. Wären 20 Gigawatt (GW) Windenergie an Land und 30 GW

Solarenergie mehr installiert gewesen, hätte im August 2022 der Preis pro

Kilowattstunde am Day-Ahead-Markt um mehr als 8 Cent niedriger gelegen. Und ein

durchschnittlicher Haushalt hätte in den vergangenen zwölf Monaten rund 130 Euro

weniger für Strom ausgeben müssen.



Die Strompreise sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Die Gründe

sind vielfältig, maßgeblich sind aber vor allem Russlands Krieg in der Ukraine

und dessen Auswirkungen auf die Erdgasversorgung sowie die Ausfälle

französischer Atomkraftwerke. Gut 465 Euro kostete eine Megawattstunde (MWh) am

Day-Ahead-Markt in Deutschland im August 2022. Zum Vergleich: Vor einem Jahr, im

September 2021, lag der Preis noch bei rund 128 Euro.