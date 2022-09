Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold überschrieben wir am 25.08. mit „Aktie vor Weichenstellung“.

Darin hieß es unter anderem „[…] Kinross Gold verstärkte zuletzt jedoch den Druck auf die 3,6+ US-Dollar. Sollte der Knoten platzen, wäre das unter charttechnischen Aspekten eminent wichtig. Gleichzeitig würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 4,0 US-Dollar eröffnen. Kurzum. Die nächsten Handelstage könnten für Kinross Gold möglicherweise richtungsweisend werden. Um die laufende Bodenbildung weiter voranzutreiben, muss die Aktie die 3,6+ US-Dollar überspringen; idealerweise gelingt in diesem Fall der Durchmarsch in Richtung 4,0 US-Dollar. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage dennoch geboten. Insofern sollte die Unterseite und hier vor allem der Bereich um 3,0 US-Dollar weiterhin im Auge behalten werden. […]“

Kinross Gold verpasste es zuletzt zwar, Nägel mit Köpfen zu machen und nachhaltig über die 3,6+ US-Dollar auszubrechen. Dennoch hat sich trotz der widrigen Rahmenbedingungen für die Aktie an der interessanten Ausgangslage nicht sonderlich viel geändert.

Lesen Sie auch unsere Kommentierung „Gold - Das darf nicht passieren.“ vom 29.09.

Kinross Gold übt aktuell wieder Druck auf den Widerstandsbereich 3,5 / 3,6+ US-Dollar aus. Der Umstand, dass sich die Aktie auch während des jüngsten Rücksetzers kaum von der heißen Zone entfernte und im Bereich von 3,2 US-Dollar Halt fand, nährt den Optimismus, dass zumindest ein Versuch, den Deckel zu heben, bevorstehen könnte.

Ein Ausbruch der Aktie über die 3,6+ US-Dollar hinweg würde ihr weiteres Aufwärtspotential in Richtung 4,0 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf 3,2 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 3,0 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden.