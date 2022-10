Die Ergebnisse bekräftigen die Aussichten, dass Arbutus große Mengen an Diamanten und vor allem große Diamanten enthält, so Fipkes zusammenfassender Bericht, in dem es heißt, dass alle 3 Bohrkerne Lherzolith- Diamantenquellen enthalten, in denen große Diamanten erwartet werden. In dem Bericht heißt es außerdem, dass C.F. Mineral Research noch nie zuvor auf eine so reichhaltige Quelle von Pyrop (ein Mineral aus der Granatgruppe) mit der Zusammensetzung G10-10 und G10-9 gestoßen ist, die laut dem verstorbenen John Gurney "mit den höchsten Diamantengehalten in Verbindung gebracht werden". Dr. Gurney war eine herausragende Autorität auf dem Gebiet der Diamantenexploration und der akademischen geologischen Forschung. Er war maßgeblich an der Schaffung der symbiotischen Beziehung zwischen der Wissenschaft und der Diamantenindustrie beteiligt, die bis heute anhält.

Vor etwa 50 Jahren stellte Professor Gurney in seiner Arbeit an der Universität von Kapstadt (Südafrika) die Hypothese auf, "dass sich bestimmte gewöhnliche Minerale zuverlässig neben Diamanten bilden können. Durch die Verwendung einer Elektronenmikrosonde zur Analyse geologischer Strukturen, die Kimberlit-Pipes genannt werden, wurde entdeckt, dass das Vorhandensein von Chromit, Ilmenit und chromreichem Granat mit niedrigem Calciumgehalt tatsächlich eine reiche Diamantlagerstätte voraussagte".

Kurze Zeit später erwies sich seine Theorie als richtig, und Gurneys Arbeit trug maßgeblich dazu bei, dass Fipke eine bahnbrechende Entdeckung machen konnte: Die erste Diamantenpipe in Nordamerika. Der "epische Erfolg dieser Entdeckung, die mit einem geringen Budget und innovativer Wissenschaft erzielt wurde, löste den größten Diamantenrausch in der Geschichte Nordamerikas aus und führte zur Gründung der Ekati-Diamantenmine" am Lac de Gras in den Northwest Territories, Kanada.

Seitdem haben Wissenschaft und Industrie mehrfach nachgewiesen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung von Kimberliten und dem Diamantgehalt gibt! Moderne Technologien wie der Elektronensonden-Mikroanalysator (ein Analysewerkzeug zur zerstörungsfreien Bestimmung der chemischen Zusammensetzung kleiner Mengen fester Materialien) und die Infrarotspektroskopie (eine Art der chemischen Analyse zur Bestimmung der Anordnung von Atomen und Elektronen in Molekülen chemischer Verbindungen) haben die Diamantenexploration und die Bewertung von Kimberliten effektiver gemacht.

Die absolute und relative Häufigkeit bestimmter Minerale trägt dazu bei, den Kimberlit eher als stark diamanthaltig, mäßig diamanthaltig, leicht diamanthaltig oder diamantfrei einzustufen. Darüber hinaus weist eine bestimmte Kimberlitchemie auf das Vorhandensein großer Diamanten in einem Kimberlitkörper hin. Der Einsatz der DIMS-Analyse hat weltweit zu einigen bedeutenden Explorationserfolgen geführt (z.B. in Kanada, Südafrika und Sibirien).

"Mit Hilfe statistischer Methoden wurde eine starke Korrelation zwischen der chemischen Zusammensetzung von Kimberliten und ihrem Diamantengehalt festgestellt... Die kombinierte Anwendung der Regressionsmethode [...] hat es ermöglicht, den durchschnittlichen Diamantengehalt von Kimberlitclustern in mehr als 85-90% der Fälle korrekt zu schätzen. Die Methode hat weltweites Anwendungspotenzial." (Quelle: "Diamond potential estimation based on kimberlite major element chemistry", 2022)

"In den letzten 2 Jahrzehnten wurde die Verwendung von Schwermineralen bei der Diamantenexploration verfeinert, um eine Bewertung des Diamantpotenzials dieser Quelle zu ermöglichen. Diese Methode wird routinemäßig in verschiedenen großen Diamantenexplorationsprogrammen angewandt und stützt sich auf die Interpretation der Zusammensetzung der sog. "Indikatorminerale"... Die Methode wurde speziell für Kimberlit-Vorkommen im südlichen Afrika entwickelt, wo sie in vielen Fällen mit großem Erfolg angewandt worden ist. Sie wurde auch auf anderen Kontinenten angewandt, einschließlich Nordamerika (z.B. Dummett et al., 1986; Carlson und Marsh, 1989)... [Diamantenvorhersagen auf der Grundlage der Geochemie von Indikatormineralen] sind ein wichtiges Hilfsmittel für Explorationsprogramme. In Botswana, wo sie von Falconbridge Explorations auf mehrere Dutzend Kimberlite angewandt wurde, die in den frühen 1980er Jahren unter der Kalahari entdeckt worden waren, identifizierten die Schwermineralanalysen alle diamantlfreien Kimberlite und alle diamanthaltigen Kimberlite korrekt – und hatten den besten gefundenen diamanthaltigen Kimberlit (G025) identifiziert, sobald die erste Charge schwerer Minerale aus dieser Quelle vor der Mikrosonde eintraf. In solch einer Umgebung mit verborgenen ("hidden") Erzkörpern war dies ein uneingeschränkter Erfolg." (Quelle: "A review of the use and application of mantle mineral geochemistry in diamond exploration", 1993)



Vollbild / Bohrkern aus dem Arbutus-Kimberlit mit Chromdiopsid (grün) und Granat (weinrot) als auffällige Indikatorminerale, zusammen mit reichlich grobem Olivin in einer dunklen Matrix. (Quelle)

Die Pressemitteilung von Arctic Star mit der Überschrift "Ermutigende Diamantenindikatorchemie aus der Arbutus-Kimberlit-Entdeckung, Diagras-Projekt, NT" (freie Übersetzung):

• Hervorragende Chemie der Diamantenindikatorminerale aus unserer Arbutus-Kimberlit-Entdeckung gemeldet

• Insgesamt 3 kg des Arbutus-Kimberlits wurden bei CF Minerals in Kelowna verarbeitet und von Dr. Chuck Fipke interpretiert.

• Er berichtet, dass der Arbutus-Kimberlit ein ausgezeichnetes Diamantenpotenzial aufweisen sollte, mit einigen der besten chemischen Eigenschaften, die er je gesehen hat, und mit reichlich Indikatoren in einer relativ kleinen Probe.

• Dr. Chuck Fipke schuf die kanadische Diamantenindustrie, als seine Arbeit zur Entdeckung der Ekati-Diamantenmine im Lac de Grad-Kimberlitfeld führte.

• Das Labor verfügt über eine große globale Datenbank von Mineralen, die in Diamanten eingeschlossen sind. Diese haben eine einzigartige chemische Zusammensetzung. Viele der Indikatoren aus Arbutus wiesen eine ähnliche Chemie auf.

3. Oktober 2022 – Vancouver, British Columbia – Arctic Star Exploration Corp. ("Arctic Star" oder das "Unternehmen") (TSXV:ADD) (Frankfurt:82A2) (WKN:A2DFY5) (OTC:ASDZF) freut sich bekanntzugeben, dass die Analyse und Klassifizierung von Diamantindikatormineralen "DIMS" von C.F. Mineral Research Ltd. von Kernproben der Arbutus Kimberlit-Entdeckung des Diagras-Projekts in NT abgeschlossen wurde. Das Diagras-Projekt ist ein Joint Venture zwischen Arctic Star Exploration Corp. (81,5%) und Margaret Lake Diamonds Inc. (18,5%).

Patrick Power, Präsident des Unternehmens, kommentierte: "Indikatorminerale sind ein wichtiges Hilfsmittel, wenn man zum ersten Mal auf eine neue Kimberlit-Entdeckung stößt. Die Ergebnisse und Interpretationen von Dr. Fipke sagen uns, dass:

a) der Kimberlit mehrphasig ist, wobei eine der Phasen eine bessere Chemie aufweist als die anderen;

b) die chemische Zusammensetzung zu den besten gehört, die Dr. Fipke im Vergleich zu seiner globalen Datenbank für Diamanteinschlüsse gesehen hat; die Ergebnisse hier weisen einen höheren Prozentsatz auf und sind gewichtsmäßig häufiger als Proben, die er zuvor gefunden hat;

c) die Chemie ist auch für große Diamanten geeignet.

Nachstehend finden Sie den vollständigen Bericht von Dr. Fipke:

Drei kleine Kernproben von Kimberlit mit einem Gewicht von 0,97, 0,81 und 1,22 kg wurden von Arctic Star Exploration an C.F. Mineral Research Ltd. zur Extraktion, Mikrosondierung und Klassifizierung der enthaltenen Diamantenindikatorminerale übergeben.

Nach Angaben von Arctic Star stammten die 3 Kernproben aus verschiedenen Teilen des Arbutus-Kimberlits, in dem 143,05 kg Kimberlit aus 2 Bohrlöchern 61 Diamanten enthielten.

Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die geborgenen, mikroskopisch aufbereiteten und klassifizierten Diamantindikatoren. Ein Sternchen "*" in einem Spaltentyp/einer Spaltenüberschrift [G10*-Pyrope, Di*G9/11-Pyrope, Di$*-Klinopyroxene (Cr-Diopside), Di*-Chromite, G1*-eklogitische Granate und Di*-Olivine] bedeutet, dass die geborgenen Indikatorminerale mit der Zusammensetzung von Indikatormineralen übereinstimmen, die in Diamant eingeschlossen oder mit Diamant verwachsen sind oder aus diamantführenden Xenolithen stammen. Etwa 11.000 solcher Indikatoren für Diamanteinschlüsse aus weltweiten Quellen sind in der Datenbank von C.F. Mineral Research enthalten. Die Art und Anzahl der Kimberlit-Indikatoren in Tabelle 1 legen nahe, dass alle 3 Proben aus unterschiedlichen Kimberlit-Phasen desselben Kimberlits stammen könnten.

Die Probe DG-2022-08 mit einem Gewicht von 970 g enthielt nur einen einzigen G10*-Pyrop und einen einzigen eklogitischen G1*-Granat. Die Probe enthielt jedoch 92 Di*-Chromite und 36 Di*-Olivine. Außerdem enthielt die Probe ein Di$*-Klinopyroxen und fünf Di*-G9/11-Pyrop-Granate, die aus Lherzolith stammen, von dem bekannt ist, dass er kleine Mengen sehr großer Diamanten enthält. Solche Lherzolith-Minerale sind in Diamanten von mehr als 52 Karat aus der Ekati-Diamantenmine in Kanada enthalten und kommen in der Premier-Mine in Südafrika, der Lacara-Mine in Südafrika und der Letzing-Mine in Lesotho vor. Die letztgenannte Mine ist dafür bekannt, dass sie riesige Diamanten und keine oder nur selten kleine Diamanten enthält.

Die Probe DG-2022-09B mit einem Gewicht von 810 g enthielt ebenfalls nur einen einzigen G10*-Pyrop-Granat und keine Di*G9/11-Pyrop-Granate, dafür aber 68 Di*-Chromite, 41 Di*-Olivine und 67 G1*-Ökologit-Granate. Diese Probe wird also von G1*-Eklogit-Granaten aus einer diamantführenden Eklogit-Quelle dominiert, enthält aber auch 3 Di$*-Klinopyroxene aus einer oben beschriebenen Lherzolith-Quelle.

Die Probe DG-2022-09A mit einem Gewicht von 1220 g enthielt 73 G10*-Pyrope, 110 Di*-Chromite, 44 Di*-Olivine und 32 G1*-Eklogit-Granate. Darüber hinaus enthielt die Probe zwei Di*-G9/11-Pyrope und ein einzelnes Di$*-Klinopyroxen. Diese Indikatorminerale stammen also aus diamantführenden Pyrope- und Chromitquellen sowie aus einer diamantführenden Eklogitquelle und aus einer Lherzolithquelle mit großen Diamanten.

C.F. Mineral ist noch nie zuvor auf eine so reichhaltige Quelle von Pyropen der Zusammensetzung G10-10* und G10-9* zusammen mit bedeutenden Diamanteinschlussmineralen aus diamantführenden Chromit-, Gruppe-1-Eklogit- und Lhzerolith-Quellen gestoßen. Nach Aussage des verstorbenen Dr. John Gurney, Leiter der Abteilung für Geochemie in Südafrika, sind Pyrope mit der Zusammensetzung G10-10* und G10-9* mit den höchsten Diamantgehalten verbunden. Wir würden erwarten, dass die Kimberlitphase von DG-2022-09A mit Diamanten beladen ist und darüber hinaus einige sehr große Diamanten enthält.

Leider wurden in allen 3 eingereichten Proben nur 4 Pikroilmenite gefunden. Pikroilmenite bilden sich eigentlich nicht mit Diamanten, sondern aus dem Kimberlit-Magma selbst. Sofern 40 bis 50 Pikroilmenite vorhanden sind, kann man vorhersagen, ob das Kimberlit-Magma Diamanten oxidiert hat, wodurch kleine Diamanten zerstört wurden, große Diamanten aber nur teilweise oxidiert sind. In Xenolithen eingekapselte Diamanten wären natürlich gegen ein oxidierendes Kimberlit-Magma isoliert und könnten daher unoxidiert geborgen werden.

Wenn mehr von der Phase DG-2022-09A vorhanden ist, würden wir entsprechend hohe Diamantgehalte erwarten. Alle 3 Proben enthalten Lherzolith-Diamantquellen, in denen große Diamanten mit oder ohne kleine Diamanten zu erwarten sind. Insgesamt sind die Di*-Indikatorergebnisse der DG-2022-09A-Phase die besten, die C.F. Mineral je gesehen hat.

Anmerkung: Dr. Fipke besitzt Aktien von Arctic Star.

Buddy Doyle, VP Exploration bei Arctic Star, kommentierte: "Unsere allgemeine Explorationsstrategie besteht darin, neue Kimberlit-Entdeckungen zu lokalisieren. Wenn die Ergebnisse dieser Arbeit ermutigend sind, kehren wir zum Kimberlit zurück und bohren weiter, um seine Größe zu definieren und größere Diamantproben zu erhalten. Die Arbutus Kimberlit-Entdeckung hat sich als diamanthaltig erwiesen, mit relativ großen Steinen aus einer kleinen Probe. (siehe Pressemitteilung vom 14. September). Zusammen mit der hervorragenden Diamantchemie, über die hier berichtet wird, zeigt dies, dass dieser Kimberlit weitere Aufmerksamkeit verdient. Bemerkenswert ist auch, dass Arbutus südlich des Finlay-Kimberlits liegt. Ein historischer Kimberlit, der in den 1990er Jahren entdeckt wurde, dessen Diamantengehalt von den früheren Arbeitern jedoch nie veröffentlicht wurde. Wir planen daher, auch diesen Kimberlit im Rahmen des Explorationsprogramms 2023 zu testen."

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung ist Buddy Doyle, AUSIMM, ein Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der Diamantenexploration, -entdeckung und -bewertung. Er ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101. Herr Doyle hat sich für Teile dieser Pressemitteilung auf die technische Expertise von Dr. Fipke verlassen.



Vollbild / Klicken Sie hier für weitere Details über den diesjährigen Zimtu-Road-Trip durch die Schweiz (Genf, Zürich) und Deutschland (Frankfurt, München) mit Buddy Doyle von Arctic Star und anderen CEOs von in Kanada börsennotierten Unternehmen vom 1. bis 5. November 2022. Jedes Jahr füllt Zimtu einen großen Bus mit Unternehmensvertretern aus den Bereichen Exploration & Mining, Technologie und Energie, um sich mit europäischen Investoren und Partnern zu treffen. Möchten Sie sich Ihren Platz sichern? Melden Sie sich jetzt an und besuchen Sie uns an ausgewählten Veranstaltungsorten mit Unternehmenspräsentationen und Networking-Möglichkeiten.

Am 14. September 2022 verkündete Arctic Sar die Diamantenresultate von der Arbutus 2022-Kimberlit-Entdeckung:

"Die Arbutus-Diamanten-Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle in Fettdruck aufgeführt, zusammen mit unseren anderen bisherigen Entdeckungen auf dem Diagras-Grundstück. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass das Arbutus-Ergebnis das zweitbeste Ergebnis ist, das bisher erzielt wurde. Buddy Doyle, VP Exploration bei Arctic Star, kommentierte: "Die Industrie verwendet die Ergebnisse der Mikrodiamanten aus der Laugenschmelze ("caustic fusion"), um festzustellen, ob der Kimberlit diamanthaltig ist, und verwendet die Anzahl der Steine pro Tonne oder die Häufigkeit und die Größenverteilung, um weitere Arbeiten zu priorisieren. Wenn genügend Proben vorhanden sind, können die Gehalte prognostiziert werden. Je höher die Anzahl der Steine pro Gewicht ist, desto höher ist in der Regel auch der Gehalt. Wichtig für die Bewertung ist auch, wie schnell die Anzahl der Diamanten von der kleineren Siebgröße zur nächstgrößeren abnimmt. In dieser Gruppe von Ergebnissen sehen wir, dass die Abnahme mit einer unerwartet großen Anzahl von Steinen >0,3 mm abflacht. Es werden zwei 0,6-mm-Steine gemeldet. Der Arbutus-Kimberlit könnte durchaus von wirtschaftlichem Interesse sein, wenn sich dieser Trend zu größeren Steingrößen fortsetzt. Die einzige Möglichkeit, dies festzustellen, ist die Gewinnung weiterer Proben durch zukünftige Bohrungen. Das Labor lieferte auch Beschreibungen aller Diamanten mit einem Durchmesser von 0,3 mm und mehr, von denen es 8 gab. Davon sind 2 grau und durchscheinend, 5 sind weiß bis gebrochen weiß und einer ist gelb. Alle sind als Aggregate oder Fragmente beschrieben. Bitte beachten Sie, dass diese Steine zu klein sind, um als Edelsteine betrachtet zu werden; wirtschaftlichen Steine/Diamanten haben einen Durchmesser von mehr als 1,18 mm."



Vollbild



Vollbild / Regionale Karte des Ekati-Diavik Gebiets, Lac de Gras Diamantenfeld, mit Kimberlitstandorten. Kimberlit-Entdeckungen früherer Explorationsunternehmen sind grün (22), neue Kimberlite, die im Rahmen des Bohrprogramms von Arctic Star im Frühjahr 2021 entdeckt wurden, sind rot (5). Die Abbildung wurde von Rockstone geändert: Fortsetzung des "wirtschaftlichen Trends", um sowohl die Sequoia und Arbutus Kimberlite als auch die Entfernung von Sequoia zu Ekati einzubeziehen. (Quelle)



Vollbild / GEM OF A GUY: CHUCK FIPKE – "Kanadas höchstdekorierter Entdecker von Diamanten – und einer der renommiertesten Geologen der Welt – genießt gute Freunde, gutes Essen und Wein, gute Rennpferde und natürlich guten, mineralhaltigen Boden... Chuck hat kürzlich [2011] sein Geld dort eingesetzt, wo das Mikroskop ist." (Quelle)

Zur Diamantenexploration gehört heute viel mehr als nur Geophysik und Bohrungen – sie hängt weitgehend von wissenschaftlicher Forschung, modernen Technologien und Erfahrung ab, ganz zu schweigen vom Glück. Wenn es um die Diamantenexploration geht, ist Chuck Fipke einer der erfolgreichsten und prominentesten Autoritäten der Welt: Der kanadische Geologe (Jahrgang 1946) ist von Haus aus Prospektor und Wissenschaftler sowie bekannt für die Entdeckung der milliardenschweren Ekati-Diamantenmine rund um den See Lac de Gras in den kanadischen NWT – dasselbe Kimberlitfeld, in dem Bohrungen von Arctic Star 2021 den Sequoia-Kimberlit-Komplex und 2022 den Arbutus-Kimberlit entdeckt haben.

• Im September 2021 verkündete Arctic Star, dass das Labor von Chuck Fipke bestätigt hat, dass die chemische Zusammensetzung des Sequoia-Kimberlits auf große Diamanten mit >50 Karat hinweist. Der Abschlussbericht von Fipke stellt fest, dass die Häufigkeit bestimmter großer Diamantindikatoren und Einschlussminerale, die aus 3 Sequoia-Bohrkernproben gewonnen wurden, diejenige aller diamanthaltigen (lherzolitischen) Kimberlite in der Datenbank von C.F. Mineral übersteigt.

• Im Mai 2022 verkündete Arctic Star, dass die aus dem ersten Bohrloch von Sequoia gewonnenen Diamanten im Labor des Saskatchewan Research Council (SRC) in Saskatoon mit Hilfe der Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) untersucht wurden, was höchst ungewöhnliche Ergebnisse lieferte: Atemberaubende 50% der Sequoia-Diamanten sind stickstofffreie Diamanten vom Typ IIa. Nur wenige aktive Diamantenminen produzieren regelmäßig Diamanten des Typs IIa. Die bedeutendsten sind Letseng-la-Terae (Letseng Mine) im Königreich Lesotho und Karowe in Botswana. Während es sich bei Letseng um einen niedriggradigen (1,5-3 cpht) Kimberlit handelt, weist Karowe einen Durchschnittsgehalt von etwa 15 cpht auf. Beide sind wahrscheinlich die ergiebigsten Quellen für große, hochwertige Diamanten des Typs IIa, die dazu beitragen, dass Letseng und Karowe äußerst wirtschaftliche Lagerstätten sind. Die Koloa-Pipe, Teil des Ekati-Minenkomplexes, 34 km westlich des Sequoia-Kimberlitkomplexes, enthält bekanntermaßen ebenfalls diese Art von Diamanten.

• Die ersten Bohrergebnisse des Frühjahr- 2022-Bohrprogramms bei Sequoia werden in den nächsten Wochen erwartet. Die Gesamtlänge des bei Sequoia durchbohrten Kimberlits betrug 504 m in 6 Löchern (Arbutus: 41,4 m in 2 Löchern: DG2022-08 von 7,9 m bis 28,3 m und DG2022-09 von 7,5 m bis 28,3 m). Bei Arbutus wurde ein NQ-Bohrkern mit einem Durchmesser von 4,76 cm verwendet (derselbe wie beim ersten Bohrprogramm von Sequioa im Jahr 2021). Bei Sequoia wurden bei der Nachfolgebohrung im Frühjahr 2022 sog. HQ-Bohrkerne mit einem Durchmesser von 6,35 cm verwendet. Die 143 kg schweren Bohrkerne von Arbutus wurden zur Analyse der Diamantenmenge in das unabhängige Labor von SRC geschickt (die 13-fache Menge an Bohrkernen von Sequoia wurde an das SRC-Diamantenlabor in Saskatoon geschickt und wog schätzungsweise 1915 kg). Laut Pressemitteilung von Arctic Star (13. Juni 2022): "Die Bohrlöcher DG2022-01 bis DG2022-03 wurden 22 m süd-südöstlich des ersten Sequoia-Entdeckungslochs (2021) gebohrt. Das erste Loch wurde vertikal gebohrt, während die beiden folgenden Löcher in Richtung Osten (DG2002-02) und Westen (DG2002-03) gebohrt wurden. Die Abschnitte in den abgewinkelten Löchern deuten darauf hin, dass wir am südlichen Rand eines Eruptionszentrums bohren. Derzeit geht man davon aus, dass es sich bei Sequoia um eine Reihe von Kimberlit-Pipes handelt, die überlappende Krater aufweisen, und dass sich diese Bohrungen am Rande eines dieser Pipe-Krater befinden. Die Bohrlöcher DG2022-05 bis DG2022-07 wurden 100 m nordnordöstlich der Bohrlöcher 1 bis 3 gebohrt und werden als zentraler in diesem Eruptionszentrum liegend interpretiert, wobei DG2022-05 in Kimberlit endet. DG2022-06 wurde in östlicher Richtung gebohrt und stieß auf den Rand des Kimberlits in 30,8 m horizontaler Entfernung und 84,6 m unter der Erdoberfläche. DG2022-07 wurde in westlicher Richtung gebohrt und traf den Rand des Kimberlits in 28,7 m horizontaler Entfernung und 78,9 m unter der Erdoberfläche. Die Kombination dieser Bohrungen deutet darauf hin, dass der Kimberlit an dieser Stelle und in dieser Tiefe eine Ost-West-Breite von 59,5 m aufweist. Weitere Abgrenzungsbohrungen sind geplant, um die Geologie, Geometrie und den Gehalt von Sequoia besser zu verstehen."



Vollbild / Das Labor von Chuck Fipke / Quelle

• Das Labor von Chuck Fipke namens C.F. Mineral Research Ltd. in Kelowna, BC, verfügt nicht nur über hochmoderne Geräte, sondern auch über eine der weltweit größten Datenbanken mit Diamantindikatoren und -einschlussmineralen aus Lagerstätten auf dem ganzen Planeten.

• Dank der Entdeckungen von Ekati und Diavik sowie später weiterer Diamantenminen in NWT, Nunavut, Saskatchewan, Ontario und Quebec war Kanada 2019 der drittgrößte Rohdiamantenproduzent der Welt, gemessen am Wert und an der Menge.

• In NWT können sehr große Diamanten in Edelsteinqualität gefunden werden. Im Jahr 2011 wurde in der Ekati-Mine der 78 Karat schwere Ekati Spirit ausgegraben. In Diavik-Mine wurde 2015 der 187,7 Karat schwere Foxfire und drei Jahre später ein 552 Karat schwerer gelber Diamant gefunden. Vor kurzem, am 25. August 2022, wurde ein Oktaeder-Diamant mit einem Gewicht von 71,26 Karat aus der Misery Pipe von Ekati geborgen (Branchenexperten haben bestätigt, dass es sich dabei wahrscheinlich um den größten lebhaft- ("vivid") gelben Edelstein handelt, der in Kanada entdeckt wurde). "Dieser historische lebhaft-gelbe Edelstein macht Kanada weiterhin zu einem wichtigen Akteur auf der Weltbühne der Diamantenförderung", sagte Rory Moore, Präsident und CEO von Arctic Canadian Diamond, dem Unternehmen, das die Ekati-Mine besitzt und betreibt. "Kanadische Diamanten gehören aufgrund ihrer verantwortungsvollen Abbaupraktiken und ihres Umweltbewusstseins zu den begehrtesten der Welt. Dieser Stein ist ein Beweis für die Fähigkeit von Ekati, jetzt und in Zukunft Werte zu schaffen.")



Vollbild / Die Titelseite des Financial Post Magazine vom Oktober 1993 zeigt Chuck Fipke von Dia Met. (Quelle)

• Zunächst entdeckte Chuck Fipke 1991 die erste Diamantenmine Nordamerikas: Ekati. Ein Jahr später, 1992, war Buddy Doyle Mitentdecker der Diavik-Diamantenmine im gleichen Lac de Gras-Kimberlitfeld in den kanadischen Northwest Territories ("NWT"). Während Fipke seit vielen Jahrzehnten sein Labor in Kelowna, BC, betreibt, ist Doyle als Vizepräsident für Exploration bei Arctic Star auf der Suche nach der nächsten großen Diamantenmine.

• "Chuck ist ein führender Experte für die Geochemie von Diamantenindikatoren. Er hält in mehreren Ländern Patente für Mineralverarbeitungstechniken. Im Jahr 1995 veröffentlichte er den ersten Leitfaden für die Diamantenexploration mithilfe der Geochemie von Indikatormineralen. Und sein Labor ist meiner Meinung nach eines der besten der Welt. Ein Großteil der Ausrüstung ist nirgendwo sonst zu finden. Er ist heute noch genauso eifrig wie in der Vergangenheit." (Quelle)



Vollbild / Charles "Chuck" Fipke hält einen Sack mit Gesteinsproben. (Quelle)

Laut "Sky-high success, feet firmly on the ground" (1. Juli 2022):

"Alles begann 1991, als die Geologen Charles E. Fipke und Stewart Blusson am Lac de Gras in den kanadischen Nordwest-Territorien 81 kleine Diamanten entdeckten und damit die erste Entdeckung einer Diamanten-Pipe in Nordamerika machten... Der epische Erfolg dieser Entdeckung, die mit einem sehr geringen Budget und innovativer Wissenschaft erzielt wurde, löste den größten Diamantenrausch in der Geschichte Nordamerikas aus und führte zur Eröffnung der Ekati-Diamantenmine... Vor 31 Jahren gab es so etwas wie kanadische Diamanten noch nicht – soweit man wusste. Die meisten Diamanten kamen aus Australien, Botswana, Südafrika, Namibia und Russland. Die Geschichte, die sich hinter der Aufnahme Kanadas in die Riege der Diamanten produzierenden Länder verbirgt, geht auf eine Geschichte von Entschlossenheit und Verzweiflung zurück. Als Fipke 1991 in den kanadischen Nordwest-Territorien Diamanten entdeckte, löste er den größten "Staking-Rush" in Nordamerika aus, seit George Carmack ein Jahrhundert zuvor am Klondike Gold gefunden hatte..."



Klicken Sie auf den Player oben oder hier, um das "Charles Fipke Tribute Video" (2013) anzusehen: "Chucks Entdeckung von Diamanten in den NWT ist eine erstaunliche Geschichte – eine, die auf guter Wissenschaft, Mut, Hartnäckigkeit, Intrigen und Entschlossenheit beruht."

Laut Wikipedia:

Nach seinem Universitätsabschluss arbeitete Fipke für Unternehmen wie Kennecott Copper und Cominco und führte Mineralexplorationen an Orten wie Papua-Neuguinea, Südafrika und Brasilien durch. Er wurde zum Experten für die Untersuchung von Indikatormineralen, um potentielle Vorkommen zu identifizieren – der Schlüssel zu seinem späteren Erfolg. "Heute weiß jeder, dass G-10-Granate mit niedrigem Kalziumgehalt zu Diamanten führen können", sagte er 2011. "Aber wie unterscheidet man zwischen einem eklogitischen Granat der Gruppe 1, der mit einem Diamanten gewachsen ist, und einem eklogitischen Granat der Gruppe 2, der nicht gewachsen ist? Sie sehen doch alle gleich aus." Fipke verwendet eine spezielle Software, um den Unterschied zu bestimmen. "Niemand sonst kann zwischen diesen ähnlichen winzigen Mineralpartikeln, die mit einem Diamanten zusammenwachsen, und denen, die es nicht tun, unterscheiden." 1977 gründete Fipke CF Mineral Research, ein Forschungslabor für Schwerminerale und Diamantenexploration. Im Jahr 1983 gründete er Dia Met Minerals, das 1984 an der Börse von Vancouver notiert wurde. Dia Met wurde im Jahr 2001 von BHP Billiton übermnommen. 1988 begannen Fipke und sein Partner Stu Blusson mit der systematischen Suche nach Diamanten in den Nordwest-Territorien, die im November 1991 zur Entdeckung der ersten Diamanten-Pipe in Nordamerika in der Nähe des Lac de Gras führte. Heute befindet sich dort die Ekati-Diamantenmine. Fipke behielt einen Anteil von 10% an Ekati bis 2014, als er seinen Anteil an Dominion Diamond Corp. für $67 Mio. verkaufte. "Ich bin nicht wirklich ein Bergmann", sagte er. "Ich bin ein Explorationsgeologe. Dieser Verkauf gibt mir mehr Möglichkeiten, Exploration zu betreiben."



Fipke hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter:

• The Northern Miner´s Mining Man of the Year (1992)

• PDAC´s Prospector of the Year (1992)

• H.H. "Spud" Huestis Auszeichnung für Propsektion und die Mineralexploration (1997)

• Daniel C. Jackling Auszeichnung für Beiträge zum technischen Fortschritt in Bergbau, Geologie und Geophysik (2004)

• Robert M. Dreyer Auszeichnung für herausragende Leistungen in angewandter Wirtschaftsgeologie (2005)

• Im Jahr 2013 wurde er in die Canadian Mining Hall of Fame aufgenommen.



Vollbild / Aus dem Edmonton Journal vom 12. Januar 1997. (Quelle)

Laut "How a Rogue Geologist Discovered a Diamond Trove in the Canadian Arctic" (2008):

"Die Geschichte, die dazu führte, dass Kanada in die Riege der diamantenproduzierenden Länder aufgenommen wurde, geht auf einen Mann zurück: Einen kleinen, zerstreuten kanadischen Geologen namens Chuck Fipke. Als er 1991 am See Lac de Gras in den NWT Diamanten entdeckte, löste er den größten Explorationsrausch in Nordamerika aus, seit George Carmack ein Jahrhundert zuvor am Klondike Gold gefunden hatte. Und er ist noch nicht fertig: Er sucht auf der ganzen Welt nach Diamanten und bringt Kiesproben in sein Labor in British Columbia, um herauszufinden, wo er seinen nächsten großen Fund machen kann... Nach Aufenthalten am Amazonas, in Australien und Südafrika eröffnete Fipke 1977 in British Columbia ein Labor für die Trennung von Mineralen. Ein Jahr später beauftragte Superior Oil ihn, wieder ins Feld zu gehen – nicht um nach Metallen, sondern nach Edelsteinen zu suchen... Ein paar Jahre zuvor hatte ein Geologe namens John Gurney, der mit dem Geld von Superior an der Universität von Kapstadt arbeitete, die Hypothese aufgestellt, dass bestimmte gewöhnliche Minerale zuverlässig neben Diamanten entstehen könnten. Mit einer Elektronenmikrosonde analysierte er geologische Strukturen, die Kimberlit-Röhren/-Pipes genannt werden – die Orte, an denen man gelegentlich (aber nicht oft) Diamanten findet – und entdeckte, dass das Vorhandensein von Chromit, Ilmenit und Granat mit hohem Chromgehalt und niedrigem Kalziumgehalt tatsächlich eine reiche Ausbeute voraussagte. Er untersuchte eine Reihe von Pipes in Südafrika, die diese sogenannten Indikatorminerale enthielten, und veröffentlichte eine Abhandlung, in der er seine Ergebnisse erläuterte... Man schrieb das Jahr 1991, und er hatte eine Kimberlit-Pipe (vergraben unter 30 Fuß vergletschertem Sediment) mit einer Konzentration von 68 Karat pro 100 Tonnen gefunden – die ersten kanadischen Diamanten, die jemals gefunden wurden. Die Aktien von Dia Met schossen auf $70 in die Höhe. Fipke hatte sich mit dem Bergbaugiganten Broken Hill Proprietary Company (heute BHP Billiton) zusammengetan, um die Diamanten herauszuholen; BHP eröffnete 1998 die Ekati-Mine am Lac de Gras. Schon bald war der 29%-Anteil von Dia Met an der Mine mehrere Milliarden wert. Fipke verkaufte seinen Anteil für $687 Mio. an BHP und behielt 10% an der Mine, die weitere $1 Mrd. wert war."



Vollbild

"Die Ekati-Mine, einschließlich der unterirdischen Misery-Mine und des Jay-Projekts, hat eine aktuelle Betriebsdauer bis 2034. Um die Lebenszeit der Ekati-Mine bis 2042 zu verlängern, werden bestimmte Explorations- und Projektevaluierungsaktivitäten durchgeführt." (Quelle: NS Energy, Dezember 2020)

"Wie stark die Gemeinden von der Schließung von Diavik betroffen sind, hängt unter anderem davon ab, ob die benachbarte Ekati-Diamantenmine über das Jahr 2024 hinaus geöffnet bleibt oder ob die Nico Mine außerhalb von Whatì wie geplant 2025 die Produktion aufnimmt. Ekati plant einen neuen Tagebau, um die Mine bis 2028 offen zu halten, und prüft den Einsatz großer Unterwasser-Diamanten-Crawler über diesen Zeitpunkt hinaus." (Quelle: “What Diavik’s impending closure could mean for Yellowknife“, April 2022)



Full size

"Die Diavik-Diamantenmine soll 2025 stillgelegt werden, und die Arbeiten für die Schließung sind bereits im Gange. Es wird erwartet, dass mit dem Ende der Diamantenproduktion am Standort Yellowknife etwa 3,6% des Beschäftigungseinkommens verloren gehen werden. Diavik war fast 2 Jahrzehnte lang ein Rückgrat der Wirtschaft des Nordens... "Es wird sicherlich eine traurige Zeit sein", sagte Stadtrat Robin Williams. "Hoffentlich wird es in Zukunft mehr Exploration und mehr Opportunitäten geben." (Quelle: “Diavik begins winding down diamond mine“, April 2022)

Die Geschichte der Ekati und Diavik Diamantenminen



Vollbild / “Zusätzliche Quellen für Rohdiamanten: Das Unternehmen prüft weiterhin zusätzliche Bezugsquellen für Rohdiamanten weltweit und wird Käufe auf opportunistischer Basis in Erwägung ziehen, wenn die Preisgestaltung und die allgemeinen Marktbedingungen dies rechtfertigen.“ (Quelle: Webseite von Arctic Canadian Diamond Company Ltd. in 2022)

Auszüge aus der Webseite von Arctic Canadian Diamond Company Ltd. (2022):

Die Ekati Diamantenmine (benannt nach dem Tlicho-Wort für "fetter See") ist Kanadas erste über- und unterirdische Diamantenmine. Nach umfangreichen Explorations- und Erschließungsarbeiten, die bis ins Jahr 1981 zurückreichen, nahm die Ekati-Diamantenmine im Oktober 1998 offiziell die Produktion auf.

Im Februar 2021 erwarb die Arctic Canadian Diamond Company Ltd. ("Arctic") die Ekati-Diamantenmine und die damit verbundenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Dominion Diamond Mines. Arctic wurde von einem Konsortium von Investmentfonds, bestehend aus DDJ Capital Management, Brigade Capital Management und Western Asset Management Company LLC, gegründet und befindet sich in deren Besitz. Ein kurzer Überblick über die Geschichte der Vorgängerunternehmen von Arctic [siehe oben].

Arctic Canadian Diamond Company besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an Ekati und ist der Betreiber... In den ersten Jahren der Mine konzentrierte sich die Produktion auf 6 Tagebaue (Panda, Koala, Misery, Fox, Koala North und Beartooth) und 3 Untertagebetriebe (Panda, Koala und Koala North). Die Erschließung des Tagebaus Pigeon begann im Jahr 2014, gefolgt von Lynx im Jahr 2015 und Sable im Jahr 2017. Der Abbau bei Lynx wurde im Jahr 2020 abgeschlossen, sodass sich die Abbaubetriebe ab Februar 2021, als Arctic das Eigentum an Ekati übernahm, auf die Tagebaue Pigeon und Sable sowie die Untertagemine Misery konzentrierten.

Die derzeitige Lebensdauer der Ekati Mine, einschließlich der Erschließung eines neuen Tagebaus bei Point Lake, läuft bis 2028. Die Explorations- und Projektevaluierungsaktivitäten sind im Gange, einschließlich der Entwicklung einer innovativen Abbautechnik, die zur Gewinnung der tieferen Ressourcen aus den Kimberliten Sable, Fox und Point Lake eingesetzt werden könnte. Bei Erfolg würde der Abbau dieser tieferen Teile der bestehenden Erzkörper die Lebensdauer von Ekati um viele Jahre verlängern. Die Ekati Mine ist für ihre erstklassigen Diamanten in Edelsteinqualität bekannt, die sie produziert. Der größte bisher in der Mine geförderte Diamant von Edelsteinqualität ist ein 186-Karat-Diamant aus der Pigeon-Grube, der 2016 gewonnen und verkauft wurde. Die kumulative Produktion bis Januar 2017 beläuft sich auf insgesamt 67,8 Millionen Karat.



Vollbild / Der wahrscheinlich größte lebhaft- ("vivid") gelbe Diamant, der in Kanada gefunden wurde, stammt aus der Ekati Mine. Im September 2022 gab Arctic Canadian die Bergung eines außergewöhnlichen Edelsteins bekannt – ein wunderschöner oktaedrischer Diamant mit einem Gewicht von 71,26 Karat. Der Stein wurde am 25. August aus der Ekati Mine Misery Pipe geborgen. (Quelle)

Laut Wikipedia:

Arctic Canadian Diamond Company (früher bekannt als Dominion Diamond Mines, Dominion Diamond Corporation, Harry Winston und Aber) ist ein auf Diamanten spezialisiertes kanadisches Bergbauunternehmen. Neben dem Firmensitz in Calgary unterhält Arctic Canadian auch Reinigungs- und Sortieranlagen in Yellowknife und Mumbai sowie ein Marketingbüro in Antwerpen, Belgien. Das Unternehmen war früher zu 40% an dem Diavik Diamantenminenprojekt beteiligt.

Die Produktion in der Diavik-Diamantenmine, der zweiten Diamantenmine Kanadas, wird von Dominion Diamond Mines´ Joint-Venture-Partner, der Diavik Diamond Mine, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto, betrieben. Die Mine begann im November 2002 mit der Produktion von Diamanten. Im Jahr 2012 erwarb das Unternehmen alle Diamantenanlagen von BHP; die wichtigste Anlage ist die Ekati Diamantenmine, die an die Diavik-Mine angrenzt. Diavik und Ekati zusammen werden im Jahr 2014 schätzungsweise über 7 Mio. Karat Diamanten im Wert von $1,1 Mrd. USD fördern. Diavik und Ekati sind derzeit die 9. bzw. 19. größten Diamantenminen der Welt, gemessen an der Gesamtkaratproduktion.

Im März 2017 gab Dominion Diamond bekannt, dass es eine unaufgeforderte und unverbindliche Interessensbekundung von The Washington Companies erhalten hat, um das Unternehmen für $1,1 Mrd. USD zu übernehmen. Im Juli 2017 gab Dominion bekannt, dass es das Angebot annehmen würde, das im November abgeschlossen wurde. Im Juni 2017 wurde eine Vereinbarung mit dem Online-Diamantenhändler James Allen unterzeichnet, um ihn zum exklusiven Online-Händler von CanadaMark-Diamanten zu machen.

Im Oktober 2018 wurde in der Diavik-Diamantenmine in den kanadischen Nordwest-Territorien ein gelber Diamant von 552 Karat entdeckt.

Im Februar 2021 verkaufte Dominion Diamond Mines die Ekati Mine und alle ihre Vermögenswerte, mit Ausnahme ihrer Beteiligung an der Diavik Diamantenmine, an ein neues Unternehmen namens Arctic Canadian Diamond Company, das sich aus einem Konsortium von Kapitalfonds zusammensetzt.



Vollbild / Quelle / “Außergewöhnlich große Diamanten zu finden, ist selten. Besonders große Diamanten in ausgefallenen Farben zu finden, ist noch seltener. Daher ist die Ankündigung von Dominion Diamond Mines, den größten jemals in Nordamerika gefundenen Diamanten ausgegraben zu haben, eine große Neuigkeit. Der gelbe Canadamark(TM)-Diamant, der im Oktober in der Diavik Diamantenmine in Kanada gefunden wurde, wiegt 552 Karat und übertrifft den bisherigen Rekord (gehalten vom Diavik Foxfire-Diamanten) von 187,7 Karat, der ebenfalls in derselben Mine gefunden wurde. Kyle Washington, Chairman von Dominion Diamond Mines, sagte in einer Mitteilung: "Diese unglaubliche Entdeckung zeigt, was an den Diamanten von Canadamark wirklich spektakulär ist. Die Farbe und Textur des Diamanten sind ein einzigartiges Beispiel für den Weg, den natürliche Diamanten von ihrer Entstehung bis zu ihrer Entdeckung zurücklegen. Unsere Diavik-Mine hat einige der schönsten Diamanten der Welt hervorgebracht, und dieser steht sicherlich ganz oben auf der Liste.” (Quelle: Forbes im Oktober 2018)

Laut “A Diamond‘s Journey: Unearthing the Historic 552“ (2019):

Die meisten der heute gefundenen Diamanten kamen vor 2,5 Milliarden bis 20 Millionen Jahren an die Erdoberfläche. In den letzten 20 Jahren haben Geologen, Gemmologen und Geochemiker die Untersuchung von Rohdiamanten für wichtig befunden, da sie die ältesten und am tiefsten gelegenen Proben der Erde sind, die man erhalten kann. Durch die Untersuchung mit fortschrittlicher Technologie geben die Mineraleinschlüsse in Diamanten Aufschluss über die Entstehungsbedingungen, das Wirtsgestein für das Wachstum, die Quellen der diamantenbildenden Flüssigkeit und das Alter eines Diamanten. Einschlüsse werden oft entfernt, wenn ein Diamant geschliffen und poliert wird, was es schwieriger macht, ihre Vergangenheit zu verstehen. Es wurde festgestellt, dass das Alter dieses Diamanten etwa 3,1 Milliarden Jahre beträgt. Damit ist er älter als die meisten Diamanten, die in dieser Region Kanadas ausgegraben wurden...

Die Untersuchung dieses Diamanten durch den Chefgeologen von Diavik ergab, dass der 552-Karat-Diamant Anzeichen von Resorption auf dem Stein aufweist, d.h. Anzeichen dafür, dass der Stein ursprünglich viel größer war und wahrscheinlich eine andere Form hatte. Der Prozess, durch den der Diamant an die Erdoberfläche kam, hat einen Teil des Materials abgetragen, seine Form verändert und seine Größe verringert. Während der Fund des 552-Karat-Diamanten aufgrund seiner Größe und Farbe unerwartet war, wurde am selben Fundort auch der Foxfire-Diamant mit einem Gewicht von 187,63 Karat gefunden. Dieser Rohdiamant wurde so geschliffen, dass er 2 birnenförmige Diamanten mit einem Gewicht von 37,87 und 36,80 Karat ergab. Dieser Fund eröffnet den Dominion Diamond Mines die Möglichkeit, weitere bedeutende Steine zu fördern.

Neue Videos



Quelle



Quelle



Quelle

Seit rund 40 Jahren ist John Kaiser ein auf börsennotierte Unternehmen spezialisierter Research-Experte. Er war außerdem etwa 5 Jahre lang als registrierter Anlageberater tätig, bis er 1994 seine eigene Research-Publikation, den Kaiser Bottom-Fishing Report, ins Leben rief. Dabei handelte es sich zunächst um einen gedruckten Newsletter, der sich später zu Kaiser Bottom-Fish Online entwickelte und mit der Ergänzung durch eine leistungsstarke kategoriebasierte Suchmaschine im Jahr 2012 zu Kaiser Research Online wurde, mit dem Auftrag, den in Kanada notierten Rohstoffsektor abzudecken. Im Jahr 2017 wurde die Research-Abdeckung um die in Australien notierten Rohstoffunternehmen erweitert. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Rohstoffsektor ist John Kaiser eine unübertroffene Autorität bei der Auswahl von Gewinnern für sich selbst als Investor und für seine internationale Leserschaft. Seine Webseite bietet eine Menge wertvoller Informationen, die kostenlos zur Verfügung stehen, sowie einen Bereich nur für Mitglieder, der seinen erfolgreichen Newsletter enthält. Einige seiner Zahlen zu Arctic Star finden Sie hier, die beim Betrachten der Videos hilfreich sind.



Quelle



Quelle



Quelle



Quelle



Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Dreidimensionale Modelle ausgewählter Ekati-Kimberlite zur Veranschaulichung von Variationen in Größe und Morphologie der Pipes. (Quelle)

Der Sequoia-Kimberlit von Arctic Star weist eine geophysikalische Signatur von etwa 1.000 x 300 m (Länge x Breite) auf und ist damit einer der größten (wenn nicht sogar der größte) bekannte diamantenhaltige Kimberlitkörper, der bisher im Lac de Gras-Diamantenfeld entdeckt wurde.

"Die NWT sind für einen Großteil ihres Reichtums auf die Diamantenminen angewiesen, aber die 3 in Betrieb befindlichen Minen – Ekati, Diavik und Gahcho Kué – nähern sich dem Ende ihrer Lebensdauer... Der konventionelle Abbau in Ekatis neuestem Tagebau, Point Lake, soll die Mine ab 2023 offen halten. Letztendlich plant [Ekati-Eigentümer Arctic Canadian], Point Lake auch durch Fluten und den Einsatz von Unterwasser-Raupen abzubauen." (Quelle: “Ekati hires company to build underwater diamond crawler“, September 2022)



Vollbild / Quelle

"Alle Minen haben einen endlichen Lebenszyklus, und Diavik hat seine Schließung von Anfang an geplant. Die Gebäude vor Ort wurden so konzipiert, dass sie spurlos entfernt werden können. Und wenn der Abbau endet, werden die AUfschüttungen saniert und das Wasser des Sees fließt in den Tagebau zurück. Dementsprechend suchen wir nach kommerziellen Möglichkeiten zur Umnutzung von Vermögenswerten [Infrastruktur, Anlagen], um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Schließung zu verringern.“ (Rio Tinto)



Vollbild / Erzgehalte in Karat pro Tonne (CPT) und Teilen pro Million (PPM) von verschiedenen Kimberliten und Lamproiten (aus der unveröffentlichten Datenbank von Mineral Services). Beachten Sie, dass die Erzgehalte im Laufe der Lebensdauer der Minen variieren können, entweder aufgrund natürlicher Gehaltsänderungen oder aufgrund von Änderungen der Cut-off-Größe der gewonnenen Diamanten. (Quelle)



Vollbild / Die weltweiten Diamantenvorkommen sind in Bezug auf die archäischen Kratone dargestellt und werden entweder als kimberlithhaltig und aus dem Mantelkiel (lithosphärisch), kimberlithhaltig und aus dem konvektiven Mantel (superdeep), oberirdisch (alluvial), aus Ultrahochdruck-Krustenterranen (UHP-Kruste) oder durch den Schock eines Meteoriteneinschlags (Impakt) gebildet. Nur ein Teil dieser Lokalitäten ist reich genug, um Diamanten abzubauen. Die Grundkarte des Krustenalters/Kratons stammt von Pearson und Wittig (2008). Die Informationen zu den Fundorten stammen von Tappert et al. (2009), Harte (2010), Harte und Richardson (2011), Tappert und Tappert (2011), Dobrzhinetskaya (2012) und den Autoren. Die Lokalitäten sind wie folgt: (1) Diavik, Ekati, Snap Lake, Jericho, Gahcho Kue, DO-27; (2) Fort a la Corne; (3) Buffalo Hills; (4) State Line; (5) Prairie Creek; (6) Wawa; (7) Victor; (8) Renard; (9) Guaniamo; (10) Juina/Sao Luis; (11) Arenapolis; (12) Coromandel, Abaete, Canasta; (13) Chapada Diamantina; (14) Boa Vista; (15) Koidu; (16) Kan Kan; (17) Akwatia; (18) Tortiya; (19) Aredor; (20) Bangui; (21) Mbuji-Mayi; (22) Camafuca, Cuango, Catoca; (23) Masvingo; (24) Mwadui; (25) Luderitz, Oranjemund, Namaqualand; (26) Orapa/Damtshaa, Letlhakane, Jwaneng, Finsch; (27) Murowa, Venetia, The Oaks, Marsfontein, Premier, Dokolwayo, Roberts Victor, Letseng-la-Terae, Jagersfontein, Koffiefontein, Monastery, Kimberley (Bultfontein, Kimberley, De Beers, Dutoitspan, Kamfersdam, Wesselton); (28) Kollur; (29) Majhgawan/Panna; (30) Momeik; (31) Theindaw; (32) Phuket; (33) West Kalimantan; (34) South Kalimantan; (35) Springfield Basin, Eurelia/Orroroo, Echunga; (36) Argyle, Ellendale, Bow River; (37) Merlin; (38) Copetown/Bingara; (39) Mengyin; (40) Fuxian; (41) Mir, 23rd Party Congress, Dachnaya, Internationalskaya, Nyurbinskaya; (42) Aykhal, Yubileynaya, Udachnaya, Zarnitsa, Sytykanskaya, Komsomolskaya; (43) Ural Mts.; (44) Arkhangelsk; (45) Kaavi-Kuopio; (46) W Alps; (47) Moldanubian; (48) Norway; (49) Rhodope; (50) Urals; (51) Kokchetav; (52) Qinling; (53) Dabie; (54) Sulu; (55) Kontum; (56) Java; (57) New England Fold Belt; (58) Canadian Cordillera; (59) Lappajärvi; (60); Ries; (61) Zapadnaya; (62) Popigai; (63) Sudbury; und (64) Chixculub. Angepasst von Shirey et al. (2013), Quelle: Mineralogical Society of America. (Quelle)



Vollbild / Beispielhafte Darstellung eines aktiven Kimberlit-Vulkanschlots/Pipe (links) und einer erstarrten Kimberlit-Gesteinspipe (rechts). (Quelle)

"Der Diamantgehalt eines an der Erdoberfläche ankommenden Kimberlit-Magmas wird durch Aufstiegsprozesse bestimmt. Sobald ein Magmapuls in der Nähe der Erdoberfläche ankommt, hängt die Verteilung der Diamanten im resultierenden konsolidierten Kimberlit von den endgültigen Einlagerungsprozessen ab. In der Regel bilden mehrere Kimberlitpulse einen einzigen Körper, und jeder Puls hat einen anderen Diamantgehalt und eine andere Ablagerungsgeschichte. Daher kann die Verteilung der Diamanten in einzelnen Kimberlitkörpern sehr komplex sein. Das Verständnis der Geologie und der Ablagerungsgeschichte von Kimberlitkörpern spielt von der frühen Exploration bis hin zur Bewertung von Lagerstätten, der Bestimmung von Ressourcen, der Wirtschaftlichkeit von Lagerstätten, dem Abbau und der Abstimmung von Ressourcen eine entscheidende Rolle... Die Verteilung der Diamanten spiegelt die Art der Ablagerung und die Beschaffenheit der einzelnen Kimberliteinheiten in einer Lagerstätte wider. Der Diamantgehalt (Karat pro Tonne), die Steindichte (Steine/Diamanten pro Tonne), die Größenverteilung der Diamanten und der Wert der Diamanten variieren in der Regel zwischen den verschiedenen Einheiten, können aber auch innerhalb einer einzelnen Einheit variieren. Alle diese Faktoren tragen zu der entscheidenden Gesamtzahl, dem Erzwert ($ pro Tonne), bei. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass irgendeines dieser Kriterien innerhalb einer Kimberlit-Einheit oder zwischen verschiedenen Einheiten konstant (oder zufällig) bleibt. Diamanten werden lediglich durch den Kimberlit verteilt und nicht im Kimberlit gebildet. Diamanten werden, zum Teil wegen ihres hohen spezifischen Gewichts, durch bestimmte primäre Einlagerungsprozesse und durch spätere sekundäre Veränderungsprozesse während der Nachbearbeitung oder Erosion unterschiedlich verteilt." (Quelle)

Report-Übersicht

17. Mai 2022: “Höchst ungewöhnlich: Arctic Star berichtet über 50% Diamanten des Typs IIa im Sequoia-Kimberlit“ (Web)

15. September 2021: “Arctic Star findet Diamanten mit kommerzieller Größe in der anderen Hälfte des Sequoia-Entdeckungslochs im Norden Kanadas“ (Web)

9. September 2021: “Zwei der erfolgreichsten Entdecker von Diamantenminen sehen Anzeichen für große Diamanten im neu entdeckten Sequoia-Kimberlit von Arctic Star auf dem Diagras-Projekt in NWT, Kanada“ (Web)

6. Juli 2021: “Neue Diamanten-Entdeckung in Kanada jetzt offiziell“ (Web)

Unternehmensdetails

Arctic Star Exploration Corp.

1100-1111 Melville Street

Vancouver, B.C. V6E 3V6, Kanada

Telefon: +1 604 689 1799

Email: info@arcticstar.ca

www.arcticstar.ca

Aktien im Markt: 203.067.036



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): ADD

Aktueller Kurs: $0,06 CAD (03.10.2022)

Marktkapitalisierung: $12 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Symbol / WKN (Tradegate): 82A2 / A2PV9M

Aktueller Kurs: €0,047 EUR (03.10.2022)

Marktkapitalisierung: €10 Mio. EUR

Kontakt:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

+41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Arctic Star News-Disclaimer: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Pläne von Arctic Star, die Privatplatzierung und die Verwendung der Erlöse. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwar auf den besten Schätzungen und Annahmen des Managements, unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung und unserem Plan, den gesamten oder einen Teil des Erlöses für die Exploration des Diamantprojekts Diagras zu verwenden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Faktoren, die unsere Pläne beeinträchtigen könnten, zählt die Möglichkeit, dass wir die endgültige Genehmigung der TSXV für die Privatplatzierung nicht erhalten oder dass wir nicht in der Lage sind, alle von uns angestrebten Mittel aufzubringen, wobei wir in diesem Fall möglicherweise alle aufgebrachten Mittel, sofern vorhanden, für das Betriebskapital und nicht für die Exploration auf dem Diamantenprojekt Diagras verwenden müssen; und die von uns vorgeschlagene Verwendung der Erlöse unterliegt dem Erhalt der Genehmigung der TSXV. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Arctic Star übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Arctic Star Exploration Corp. und Zimtu Capital Corp., und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen, Veröffentlichung und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Arctic Star Exploration Corp. besitzt. Arctic Star Exploration Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von einem Aktienkursanstieg profitieren.