Wood ist nicht die einzige Investorin, die trotz schwacher Ergebnisse bei den Quartalszahlen Potenzial sieht. Tesla verkaufte in den Monaten Juli bis 343.830 Wagen. Ein neuer Rekordwert, der allerdings unter den Prognosen blieb. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla nach den Auslieferungszahlen dennoch auf "Buy" mit einem Kursziel von 333 US-Dollar belassen. Goldman-Analyst Mark Delaney hatte sogar mit noch besseren Resultaten als der Markt gerechnet. Die durchschnittliche Prognose hatte bei 358.000 ausgelieferten Autos gelegen. Ähnlich wie Goldman Sachs halten die Analysten der Schweizer Großbank UBS an ihrem Kursziel von 367 US-Dollar fest und bleiben bei einer Kaufempfehlung.

Hierzulande hatten die Börsen am Montag aufgrund des Feiertags zwar geschlossen, turbulent ging es auf den Märkten dennoch zu. Die Titel des Elektroautobauers Tesla rutschten auf den tiefsten Stand seit Juli. Die Zahlen zum dritten Quartal enttäuschten. Für manche Investoren war das kein Grund für Traurigkeit. Cathie Wood, Star-Investorin und CEO von Ark Invest, nutzte den Dip, um kräftig zuzuschlagen. Die US-Amerikanerin kaufte 132.213 Tesla-Aktien. Der Autobauer von Mega-Unternehmer Elon Musk ist damit die größte Position im Portfolio von Ark Invest.

Eine andere Strategie verfolgen die Experten der US-Bank JPMorgan. Sie hoben das Kursziel für Tesla von 137 auf 153 US-Dollar an, belassen die Einstufung aber auf "Underweight". Die Fahrzeug-Auslieferungen im dritten Quartal hätten seine Erwartungen erfüllt, jene des Marktes aber nicht, sagt JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman. Als Begründung für das erhöhte Kursziel verwies er unter anderem auf einen weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum. Was die Bewertung des Elektroautobauers betrifft, bleibt er vorsichtig wegen des steigenden Wettbewerbs durch gestandene Autokonzerne.

Die Tesla Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +3,12 % auf 254,2EUR an der Börse Tradegate.

lif für die wallstreet:online Zentralredaktion

