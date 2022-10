Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme in Chile

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd übernimmt für rund eine Milliarde US-Dollar (etwa 1 Mrd Euro) das Terminal- und Logistikgeschäft der chilenischen Sociedad Matriz SAAM. Am Dienstag sei ein Anteilskaufvertrag über den Erwerb der in Chile ansässigen Gesellschaften SAAM Ports und SAAM Logistics sowie eines dazugehörigen Immobilienportfolios geschlossen worden, teilte Hapag-Lloyd in Hamburg mit. Die Verkäufer gehören zur Gruppe der chilenischen Quiñenco, die wiederum über CSAV mittelbar mit 30 Prozent an Hapag-Lloyd beteiligt ist.

SAAM Ports ist den Angaben zufolge an zehn Hafenterminals beteiligt. Der Schwerpunkt liege in Chile, aber auch in vier weiteren süd- und mittelamerikanischen Ländern sowie in Florida (USA). SAAM Logistics wiederum ergänze das Terminalgeschäft an fünf Standorten in Chile. Beide Unternehmen wiesen 2021 als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zusammen rund 115 Millionen US-Dollar (116 Mio Euro) aus./klm/DP/stw